Los estremecedores audios de un cabecilla disidente para presionar a indígenas a actuar contra el Ejército: “Los quiero ver peleando”

El 26 de agosto, Colombia conoció cómo uno de los hombres más fuertes de las disidencias de las FARC de Iván Mordisco instrumentalizó a más de 600 campesinos para que secuestraran a 34 militares en el Guaviare.

Su nombre es Jhon Wilmer Ulcué Tróchez, más conocido en las filas guerrilleras como Jimmy Parra, quien funge, según el Ejército, como cabecilla del grupo armado organizado residual (GAO-r) Estructura 44.

“En una flagrante violación al DIH, tropas de las @FuerzasMilCol fueron objeto de una asonada por parte de aproximadamente 600 personas, quienes, bajo constreñimiento de alias Jimmy Parra, cabecilla del grupo armado organizado residual (GAO-r) Estructura 44, impiden el desarrollo normal de las labores constitucionales en la vereda Nueva York del municipio de El Retorno, Guaviare; esto tras la operación militar que permitió neutralizar al cabecilla alias Dumar o Chito", indicó el Ejército entonces.

Lo que está sucediendo en zona rural del municipio El Retorno en el departamento del Guavire es un secuestro extorsivo.



Ahora, el nombre de Jimmy sale de nuevo a la luz pública luego de que se conociera un audio en el que se escucha cómo ordena movilizar a la población civil, lo que las autoridades consideran una prueba de la presión y amenazas que viene ejerciendo el disidente sobre las comunidades indígenas y campesinas del departamento de Guaviare.

“Ole viejito, póngale un mensaje ahí y llame a los de Puerto Ospina, llame toda esa gente, quiero ver todo esa gente, hijueputa, brotando pa allá pa afuera a apoyar, hijueputa, y a pelear, no irse de maniquiur ni patiquiur ni de paseo ni de tomatragos, pilas con eso hijueputa”, se escucha decir en el audio, el cual ya está siendo investigado por las autoridades.

La orden habría sido dada para que las comunidades bloqueen la vía que comunica al Guaviare con el departamento del Meta, para obligar el retiro de una base militar que el Ejército Nacional tiene en un punto estratégico de esa geografía.

Los que no hagan las cosas, incumplan, y ya saben cómo les toca, pa que se pongan bueno, porque no es que vayan a llegar a dárselas de turistas, allá vamos hijueputa porque tenemos una problemática aquí, el pueblo Nukak, lo que está pasando, y el gobierno cómo los atropellan, como que si fueran perros", se escucha en la grabación.

Esta solo sería una de las formas en que Jimmy somete a la población del oriente del país, donde se conoce de su pasado criminal.

Según el Ejército, este delincuente es responsable de homicidios, extorsiones, secuestros y desplazamientos forzados.