En video: segundo a segundo, la persecución de película de un Audi a ladrones en Bogotá. Vea el escalofriante relato del conductor

El empresario terminó respondiendo ante los tribunales. “Me encuentro en una situación crítica, en que yo soy víctima de un atraco, atentan contra mi vida; me abordan dos hombres de manera abrupta, uno de ellos me lanza una puñalada, la cual fácilmente hubiera podido terminar en mi muerte”, dijo.

La versión del hombre al frente del volante no se conocía hasta este fin de semana que fue publicada en la última edición de SEMANA . Allí el empresario narra lo que vivió. Había llegado pasadas las diez de la mañana a su oficina, como todos los días. Parqueó su carro, un Audi verde, modificado y con capacidad para acelerar de cero a 100 kilómetros por hora en cuatro segundos.

A los pocos minutos, a las 10:17 am, mientras el hombre estaba sentado en el garaje de la casa donde funciona su empresa, aparecieron dos motociclistas que pasaron lentamente por el frente, campaneando, lo identificaron como su próxima víctima. Desde otra cámara se ve la misma imagen de los motoladrones que tienen azotado el sector de Normandía. Bajan la velocidad, observan a Luis y siguen su camino.

“Me abordan abruptamente dos sujetos en motocicleta, uno de ellos se me lanza con un cuchillo, me lanza una puñalada —considero yo— a nivel de muerte, afortunadamente no terminó con mi vida en ese momento y, posteriormente, suceden los contextos que en su momento se van a aclarar”, narra Luis, el empresario que prefiere guardar su identidad por razones de seguridad.