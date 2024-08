Esta era la organización criminal liderada por un disidente de las Farc preso que causaba terror en Bogotá: cuerpos enterrados, secuestros, torturas y descuartizados

“El 12 de febrero en la noche, a eso de las 7:22, me envía un audio por WhatsApp y me dice: ‘Amor, yo la amo mucho, yo voy a subir a hacer cuentas, pídele a Dios que me vaya muy bien’. Unos días antes de que subiera por allá, me empezó a enviar unos audios diciendo cosas como: ‘Amor, si me llega a pasar algo, sepa que la amo mucho’”, señaló una declaración que obtuvo la Fiscalía y que reveló la forma en que las víctimas eran enterradas en la zona conocida como La Finca.

“Yo como pude traté de preguntar, por lo menos que me dijeran dónde estaba el cuerpo. Pero cómo hago, si yo subo por allá, por allá me dejan. Me dijeron: ‘Si usted quiere saber eso, le va a tocar denunciar todo, contar todo lo que usted sabe y allá van a encontrar cuerpos de todos los que han matado’”, señaló un testigo que buscaba a su pareja y contó cómo las víctimas eran enterradas en La Finca. No es sencillo llegar hasta allí. Solo quienes tienen autorización o son ‘invitados’ pueden subir. Nadie en el barrio se atrevía a preguntar qué pasaba, por qué no todos regresaban de ese bosque. “Desde ese día lo tienen desaparecido, yo no sé si lo tienen allá, amarrado, sacando la información de pronto que él sabía. O ya lo habrán matado y enterrado allá”, señaló el testigo.