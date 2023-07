Aterrador: el testimonio de Yamile Roncancio que condenó al fraile Andrés Hernán Muñoz a 16 años de cárcel por violación

No pasó mucho tiempo y el licor devolvió al amanecido fraile a su habitación. Nuevamente estaban solos y con la puerta cerrada. Según el relato de la víctima, Andrés Hernán se sentó sobre su pecho, le atrapó los brazos, se sacó el pene y lo usó para golpearle la cara. Los casi 90 kilos del fraile reducían la respiración de la víctima, quien no pudo evitar que le metiera el pene en su boca y le susurrara al oído: “Yo sé que a ti te gusta”.

“Para el despacho es claro, como también lo entendió el mismo defensor, que no se trató de actos sexuales, sino que hubo un acceso carnal, vía anal, con los dedos del procesado, que era normal en la relación que ellos habían tenido porque dada su condición religiosa, no le interesaba un embarazo y, por eso, sus relaciones sexuales eran vía anal o bucal”, señala el fallo. Pero a pesar de la evidencia y contundencia del fallo, no se libró una orden de captura. El juez advirtió que el fraile ha cumplido con las citaciones judiciales y no ha dado muestras o intenciones de fugarse, por tanto, y hasta que no quede firme la decisión, podrá seguir en libertad.