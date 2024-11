Exclusivo: un chat hallado en el celular de Olmedo López revela que los $1.000 millones para Andrés Calle se habrían usado para ‘voltear’ elecciones en Córdoba

Al ser cuestionado mediante llamada telefónica, se molestó, afirmó que de qué se le acusaba y colgó el teléfono. Luego, este medio le insistió por mensajes de WhatsApp. Dijo que no era gerente de campaña y que “estaba pendiente porque iban a entregar ayudas en Puerto Escondido por un desastre natural que había ocurrido. Había quedado en acompañarlo (a Olmedo López) a esa entrega, pero él nunca me respondió”.

Este medio ya había realizado ese ejercicio y la distancia son 120 kilómetros. Si una persona se ubicara en Bogotá, sería aproximadamente el trayecto que hay hasta Melgar. Sin embargo, Peñate Uparela agregó: “Por eso le escribí, porque estaba atento para ir a Puerto Escondido y no me habían avisado. Me enteré fue después de que habían entregado las ayudas y no lo pude acompañar”.