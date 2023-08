Óscar Iván Zuluaga y su hijo David, hasta hoy, no han podido llegar a un acuerdo de colaboración con la Fiscalía y tendrían que ir a juicio por la plata que recibieron de Odebrecht para su campaña

“Le dije: ‘Padre, aquí hay un secreto que hemos tenido con Daniel y con mi hijo, como un secreto de sangre’. Él me dijo: ‘No, no, no’”, le contó Zuluaga a García Arizabaleta, a quien le entregó detalles de su conversación con el padre Arturo Uría Eguíluz.

Zuluaga dijo que fue el padre Arturo el que lo “convenció” de no salir a contar la verdad y defenderse para no “inmolarse”. Así se lo contó a su interlocutor: “Daniel, me habló de la restricción mental, es un principio de moral, usted tiene que protegerse y tiene que proteger a su familia, jueputa, usted está rodeado de mucha maldad y le han hecho mucho daño, usted no tiene derecho a inmolarse”, le dice Zuluaga a García Arizabaleta, en los audios revelados por SEMANA, sobre lo que le dijo el padre.