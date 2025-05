Jueza acepta petición del expresidente Álvaro Uribe Vélez y niega precluir investigación por el llamado caso ‘hacker’

En la reanudación de la diligencia judicial, el expresidente Uribe reiteró su deseo de renunciar a la prescripción de la acción penal “Asesorado por el doctor Jaime Granados que me defiende y por mi conciencia y afecto por Colombia”, señaló el exmandatario quien asistió a la audiencia de manera virtual.

“A pesar de las múltiples ruedas de prensa que miembros de la Fiscalía y el CTI dieron en aquel entonces acusando de varios cargos a miembros de campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga, el tiempo y la justicia demostraron que todos son inocentes y no hubo más ‘pruebas’ que mi testimonio ”, señaló el hacker quien fue condenado a 10 años de prisión tras reconocer haber participado en la recolección de información privilegiada para crear una campaña de desprestigio contra el proceso de paz que adelantaba el candidato-presidente Juan Manuel Santos.

“Más de 7 años después de aquel escándalo, se me pide que cuente la verdad sobre las presiones que sufrí por parte de un grupo de funcionarios poderosos de aquel entonces; los mismos sobre los que hoy pesan varias acusaciones y sospechas por montajes y corrupción durante su gestión. Me niego a seguir exponiéndome sin ningún tipo de garantía sobre mi seguridad personal y la de mi familia. El país sabe que en mi caso hubo muchísimas irregularidades muy graves, obvias y públicas que demuestran el poder de quienes en ese entonces (y aún hoy) me acusaron”, añadió Sepúlveda.