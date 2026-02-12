Clima en Medellín para el 12 de febrero: probabilidad de lluvia y temperaturas estimadas

Los habitantes de Medellín, la ciudad de la ‘eterna primavera’, tendrán que prepararse para las condiciones meteorológicas que se prevén para el día 12 de febrero.

Con esta información, usted puede planificar de mejor manera su jornada y no llevarse sorpresas en medio de esta.

Esto es especialmente importante cuando se requiere realizar algún tipo de desplazamiento dentro del área metropolitana, ya sea para trabajar, estudiar o como turista.

La probabilidad de que las lluvias se presenten en la ciudad es del 55 % durante el día y también del 55 % durante la noche; por lo tanto, en estas condiciones, es importante asegurarse de llevar los elementos necesarios para enfrentar una jornada con posibles precipitaciones.

También se prevé una nubosidad casi total tanto durante el día como en la noche, ubicándose en ambos escenarios en un 99 %.

Las temperaturas máximas podrían alcanzar los 28 °C y las mínimas los 16 °C, con un nivel de rayos UV que podría llegar hasta 5. Recuerde utilizar elementos de protección tanto para la lluvia como para los rayos solares, ya que la exposición prolongada a rayos UV aumenta de manera considerable el riesgo de cáncer de piel.

El viento el 12 de febrero puede alcanzar hasta 24 kilómetros por hora durante la jornada diurna y 18 kilómetros por hora en la nocturna.

Las condiciones meteorológicas a nivel global pueden generar cambios repentinos que modifiquen lo previsto con antelación. Por ello, en algunas zonas puede hacer calor y, en cuestión de momentos, presentarse lluvias torrenciales que bajen la temperatura de manera drástica.

Lo recomendable sería salir con sombrilla, de modo que, dado el caso de que llegue a llover, tenga cómo resguardarse mientras consigue un refugio donde pueda aguardar hasta que pase.

También recuerde llevar siempre consigo agua o bebidas con sales que puedan servir para hidratarse. También, si va a salir en moto o en bicicleta, recuerde empacar el impermeable. Haga, de igual modo, una inspección de los informes que emiten las autoridades para enterarse de eventuales cierres viales que puedan presentarse.