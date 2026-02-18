Empresas Públicas de Medellín (EPM) confirmó interrupciones programadas del servicio de energía este miércoles 19 de febrero en sectores del norte de la capital antioqueña

Esta obra hacen parte de su plan de modernización y mantenimiento preventivo de la infraestructura eléctrica.

Una estrategia clave para garantizar la continuidad del suministro y evitar fallas mayores en el sistema.

Trabajos nocturnos en el norte de Medellín

Las interrupciones previstas para el 19 de febrero hacen parte del cronograma técnico de Empresas Públicas de Medellín, que contempla trabajos de modernización y mantenimiento en las redes del sistema.

De acuerdo con la empresa, el corte se realizará entre las 9:00 de la noche del miércoles 19 de febrero y las 4:00 de la mañana del jueves 20 de febrero.

El cronograma técnico de Empresas Públicas de Medellín indica que los trabajos se concentrarán en el norte de la ciudad, en un polígono comprendido entre las calles 92 y 126 y las carreras 48 y 54.

EPM explicó que estas labores buscan mejorar la confiabilidad del servicio eléctrico mediante la actualización de equipos, ajustes en las redes de distribución y mantenimiento de infraestructura crítica.

La empresa señaló que este tipo de intervenciones hacen parte de un esquema preventivo que se ejecuta periódicamente para reducir el riesgo de fallas inesperadas que puedan derivar en apagones prolongados.

Durante los cortes de luz programados del 19 de febrero en el norte de Medellín, EPM recomienda a los usuarios desconectar electrodomésticos sensibles y planificar sus actividades mientras se realizan los trabajos de mantenimiento en la red eléctrica.

Qué deben hacer los usuarios durante la interrupción

Durante las horas del corte, la compañía recomendó a los usuarios desconectar electrodomésticos sensibles, cargar dispositivos electrónicos y planificar actividades que dependan del suministro eléctrico.

EPM también recordó que el restablecimiento del servicio se realizará una vez concluyan los trabajos técnicos, aunque los tiempos pueden variar según las condiciones operativas del sistema.

El plan de mantenimiento se enmarca en la estrategia regional de modernización de la infraestructura energética del Valle de Aburrá.

Estas acciones son fundamentales para garantizar la estabilidad del sistema en una ciudad con creciente demanda eléctrica y expansión urbana.

En los últimos años, EPM ha intensificado su plan de modernización de redes para responder al crecimiento urbano y a la mayor demanda energética en Medellín y el Valle de Aburrá.

La empresa insiste en que estas interrupciones programadas son una medida preventiva necesaria para garantizar la estabilidad del sistema y evitar fallas masivas.

Por esto, se invita a los usuarios a mantenerse informados a través de sus canales oficiales y a tomar precauciones durante las ventanas de mantenimiento.