Este miércoles 18 de marzo se registrarán interrupciones en el servicio de energía en varios sectores de Barranquilla debido a trabajos eléctricos asociados a la construcción del puente en el sector de Alameda del Río, una obra clave para la movilidad en el norte de la ciudad.

Cortes de luz en el sur de Barranquilla este miércoles: barrios quedarán sin energía por varias horas

De acuerdo con la información proporcionada por la Alcaldía de Barranquilla, las labores se desarrollarán entre las 6:29 de la mañana y las 5:39 de la tarde, tiempo durante el cual varios barrios estarán sin suministro eléctrico. Estas intervenciones buscan facilitar el avance de la infraestructura, considerada estratégica para mejorar la conectividad vial en la zona.

Barrios afectados

Durante el horario principal, estarán sin energía los barrios Campo Alegre y Las Estrellas, así como sectores comprendidos entre las calles 84 y 110, entre carreras 27 y 36, además de Villa del Rosario.

los trabajos se realizarán durante el día. Foto: Alcaldía de Barranquilla

Paralelamente, se realizarán maniobras técnicas entre las 7:44 de la mañana y las 4:29 de la tarde en inmediaciones de la subestación Nueva Barranquilla con la avenida Circunvalar.

Más interrupciones energéticas

Entre las 6:19 a. m. y las 7:44 a. m., y nuevamente entre las 4:29 p. m. y las 5:44 p. m., estarán afectados sectores como La Pradera, Villa del Rosario y tramos específicos de la calle 110 entre carreras 27 y 29.

Igualmente, se verán impactadas zonas entre las calles 115 y 117 con carreras 22 y 26; Campo Alegre en la calle 110 entre carreras 28 y 38B; y barrios como El Pueblo, Los Ángeles 2 y 3. También habrá cortes en puntos específicos de El Pueblito, Me Quejo y El Silencio.

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Las autoridades advirtieron que existe la posibilidad de interrupciones entre las 6:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde por sobrecarga en los circuitos Silencio 5 y Nogales.

Trabajos en otros sectores diferentes al área metropolitana

De manera simultánea, se ejecutarán trabajos en la subestación Río Magdalena, lo que implicará maniobras en el circuito Pasadena entre las 7:00 de la mañana y las 10:00 de la mañana.

Durante este periodo estarán sin servicio barrios como Pasadena y sectores de Simón Bolívar, específicamente entre calles 17E y 18 con carreras 7 y 7B.

Cuadrillas de Air-e realizan trabajos de mantenimiento en la red eléctrica del sur de Barranquilla, lo que obligará a suspender el servicio en varios barrios este miércoles. Foto: Composición Semana/ Getty Images

En el municipio de Soledad, también habrá afectaciones en barrios como Primero de Mayo, La Rivera, Villa Sofía, Las Margaritas, Los Mangos, Salamanca, El Triunfo, Centenario, La Cruz de Mayo, Hipódromo y El Porvenir.

Para los usuarios del circuito Magdalena 4, las autoridades indicaron que podrían presentarse interrupciones adicionales entre las 10:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde por sobrecargas.

Finalmente, en el municipio de Sabanalarga se adelantarán trabajos de instalación de postes en el barrio Jhon F. Kennedy, específicamente en la calle 13 con carrera 5A. Estas labores se realizarán entre las 8:10 de la mañana y las 4:00 de la tarde.