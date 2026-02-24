Varios sectores del sur de Barranquilla estarán sin energía este miércoles en horarios específicos por labores de mantenimiento en la red eléctrica, según confirmó Air-e Intervenida.

Horarios de los cortes de energía programados en el sur de Barranquilla

El servicio de energía eléctrica será suspendido de manera programada este miércoles en varios sectores del sur de Barranquilla

Esto hará parte de los trabajos técnicos que buscan fortalecer la infraestructura del sistema de distribución.

La empresa Air-e Intervenida confirmó que las interrupciones se realizarán en franjas horarias definidas durante la mañana y la tarde, afectando barrios residenciales y zonas comerciales de la ciudad.

Según El Heraldo, Air-e Intervenida confirmó que los trabajos técnicos se harán entre las 12:30 p. m. y las 4:00 p. m. en varios sectores del sur de la ciudad.

Durante ese periodo, la energía será suspendida obligatoriamente por labores de mantenimiento en la red eléctrica en el barrio San José y en tramos de calles y carreras de otros sectores cercanos como San Isidro, Loma Fresca y Chiquinquirá.

De acuerdo con la compañía, las labores incluirán mantenimiento preventivo en redes de media tensión, adecuaciones en transformadores y reposición de elementos de la infraestructura eléctrica.

Por esto, se suspenderá temporalmente el servicio, para garantizar la seguridad del personal técnico y de los usuarios.

Durante los horarios programados, los sectores intervenidos quedarán sin suministro, mientras que en zonas aledañas podrían presentarse fluctuaciones en el voltaje.

Air-e explicó que estas suspensiones hacen parte del plan de mantenimiento que busca reducir fallas inesperadas y mejorar la continuidad del servicio en áreas con alta demanda energética.

Cuadrillas de Air-e realizan trabajos de mantenimiento en la red eléctrica del sur de Barranquilla, lo que obligará a suspender el servicio en varios barrios este miércoles. Foto: Composición Semana/ Getty Images

Precauciones durante los cortes de energía en el sur de Barranquilla

Ante las suspensiones del servicio, las autoridades y la empresa prestadora recomendaron a los usuarios tomar medidas preventivas para evitar daños en equipos eléctricos y afectaciones en actividades cotidianas.

Entre las principales precauciones se destaca la desconexión de electrodomésticos y dispositivos electrónicos sensibles antes del inicio del corte.

De igual manera, se deben desconectar los reguladores de voltaje o sistemas de protección, para minimizar el riesgo de picos eléctricos cuando se restablezca el suministro.

La compañía reiteró que el servicio será restablecido una vez finalicen las labores técnicas y que los usuarios solo deberán reportar si se presentan fallas posteriores a la reconexión.

Así mismo, se aconseja a comercios, instituciones y hogares planificar con anticipación las actividades que indica dependan de la energía eléctrica, especialmente en horarios críticos de la mañana y la tarde.

En el caso de personas que dependen de equipos médicos eléctricos, la empresa sugirió utilizar fuentes alternativas de energía o coordinar con las autoridades locales para garantizar continuidad en la atención.

Air-e también recordó que, una vez se restablezca el servicio, es recomendable encender los equipos de manera gradual para evitar sobrecargas en la red interna de las viviendas.