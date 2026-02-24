Barranquilla

Cortes de luz en el sur de Barranquilla este miércoles: barrios quedarán sin energía por varias horas

La empresa Air-e realizará suspensiones programadas del servicio eléctrico por trabajos en la red de distribución, con interrupciones en distintos barrios del sur de la ciudad durante la mañana y la tarde.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

24 de febrero de 2026, 2:37 p. m.
Cortes programados en Barranquilla dejarán sin luz a varios sectores de la capital del Atlántico.
Cortes programados en Barranquilla dejarán sin luz a varios sectores de la capital del Atlántico. Foto: AFP

Varios sectores del sur de Barranquilla estarán sin energía este miércoles en horarios específicos por labores de mantenimiento en la red eléctrica, según confirmó Air-e Intervenida.

Colombia proyecta cerrar 2026 con 4.200 MW instalados en energías renovables

Horarios de los cortes de energía programados en el sur de Barranquilla

El servicio de energía eléctrica será suspendido de manera programada este miércoles en varios sectores del sur de Barranquilla

Esto hará parte de los trabajos técnicos que buscan fortalecer la infraestructura del sistema de distribución.

La empresa Air-e Intervenida confirmó que las interrupciones se realizarán en franjas horarias definidas durante la mañana y la tarde, afectando barrios residenciales y zonas comerciales de la ciudad.

Barranquilla

Lo que propone César Barrera para sacar a los jóvenes de la violencia en el Atlántico

Barranquilla

Alexis Castillo, concejal de Barranquilla, acusado de violencia intrafamiliar agravado, ya está en poder de la Fiscalía

Barranquilla

Convocatoria decisiva en la Universidad del Atlántico: 100 plazas docentes disponibles

Barranquilla

MinDefensa revela en SEMANA los ‘cuatro males’ que afectan la seguridad de Barranquilla: “Absurdo que el pueblo colombiano le pague a alguien para que cometa delitos”

Barranquilla

Concejal Alexis Castillo, buscado por violencia intrafamiliar, arremete contra la Fiscalía en redes sociales: “Se equivocó, señor fiscal”

Barranquilla

Tras denuncia de SEMANA, Fiscalía expide orden de captura contra concejal de Barranquilla, Alexis Castillo, por el delito de violencia intrafamiliar

Barranquilla

Alejandro Char resaltó cifras de Camacol sobre venta de vivienda nueva en Barranquilla: creció 4,6 veces más que el resto del país

Bogotá

Importante obra en el norte de Bogotá presenta avances del 40 %: ¿cuándo terminará la intervención que impacta a más de 11.000 personas?

Impuestos

Pago de impuestos: este viernes 27 de febrero vence el plazo para el pago del ICA en Bogotá

Bogotá

Localidades que más se han valorizado en 2026 por la construcción del metro en Bogotá

Según El Heraldo, Air-e Intervenida confirmó que los trabajos técnicos se harán entre las 12:30 p. m. y las 4:00 p. m. en varios sectores del sur de la ciudad.

Durante ese periodo, la energía será suspendida obligatoriamente por labores de mantenimiento en la red eléctrica en el barrio San José y en tramos de calles y carreras de otros sectores cercanos como San Isidro, Loma Fresca y Chiquinquirá.

De acuerdo con la compañía, las labores incluirán mantenimiento preventivo en redes de media tensión, adecuaciones en transformadores y reposición de elementos de la infraestructura eléctrica.

Por esto, se suspenderá temporalmente el servicio, para garantizar la seguridad del personal técnico y de los usuarios.

Durante los horarios programados, los sectores intervenidos quedarán sin suministro, mientras que en zonas aledañas podrían presentarse fluctuaciones en el voltaje.

Air-e explicó que estas suspensiones hacen parte del plan de mantenimiento que busca reducir fallas inesperadas y mejorar la continuidad del servicio en áreas con alta demanda energética.

Técnicos de EPM realizan labores de mantenimiento en la red eléctrica de Medellín, ocasionando cortes temporales del servicio en algunos sectores.
Cuadrillas de Air-e realizan trabajos de mantenimiento en la red eléctrica del sur de Barranquilla, lo que obligará a suspender el servicio en varios barrios este miércoles. Foto: Composición Semana/ Getty Images

Precauciones durante los cortes de energía en el sur de Barranquilla

Ante las suspensiones del servicio, las autoridades y la empresa prestadora recomendaron a los usuarios tomar medidas preventivas para evitar daños en equipos eléctricos y afectaciones en actividades cotidianas.

Entre las principales precauciones se destaca la desconexión de electrodomésticos y dispositivos electrónicos sensibles antes del inicio del corte.

De igual manera, se deben desconectar los reguladores de voltaje o sistemas de protección, para minimizar el riesgo de picos eléctricos cuando se restablezca el suministro.

La compañía reiteró que el servicio será restablecido una vez finalicen las labores técnicas y que los usuarios solo deberán reportar si se presentan fallas posteriores a la reconexión.

Así mismo, se aconseja a comercios, instituciones y hogares planificar con anticipación las actividades que indica dependan de la energía eléctrica, especialmente en horarios críticos de la mañana y la tarde.

En el caso de personas que dependen de equipos médicos eléctricos, la empresa sugirió utilizar fuentes alternativas de energía o coordinar con las autoridades locales para garantizar continuidad en la atención.

Air-e también recordó que, una vez se restablezca el servicio, es recomendable encender los equipos de manera gradual para evitar sobrecargas en la red interna de las viviendas.

Más de Barranquilla

-

Lo que propone César Barrera para sacar a los jóvenes de la violencia en el Atlántico

Alexis Castillo, concejal de Barranquilla, entrado a la URI.

Alexis Castillo, concejal de Barranquilla, acusado de violencia intrafamiliar agravado, ya está en poder de la Fiscalía

Los profesores de idiomas tienen una oportunidad especial.

Convocatoria decisiva en la Universidad del Atlántico: 100 plazas docentes disponibles

Pedro Sánchez, ministro de Defensa en Semana.

MinDefensa revela en SEMANA los ‘cuatro males’ que afectan la seguridad de Barranquilla: “Absurdo que el pueblo colombiano le pague a alguien para que cometa delitos”

Concejal Alexis Castillo sigue en la Comisión de la Mujer aunque anunció su renuncia.

Concejal Alexis Castillo, buscado por violencia intrafamiliar, arremete contra la Fiscalía en redes sociales: “Se equivocó, señor fiscal”

Alexis Castillo, concejal del partido Conservador en Barranquilla.

Tras denuncia de SEMANA, Fiscalía expide orden de captura contra concejal de Barranquilla, Alexis Castillo, por el delito de violencia intrafamiliar

El alcalde Alejandro Char destacó las ventas de vivienda nueva en Barranquilla.

Alejandro Char resaltó cifras de Camacol sobre venta de vivienda nueva en Barranquilla: creció 4,6 veces más que el resto del país

-

Ciénaga de Mallorquín: alcaldía de Barranquilla instala retenedores flotantes para proteger el manglar

Armando Benedetti, ministro del Interior.

Benedetti critica la seguridad en Barranquilla en medio de polémicos diálogos de paz urbana: “Sigue en el pódium de sicariato”

Noticias Destacadas