Antioquia

EPM confirma cortes de luz en Antioquia para este miércoles, 18 de febrero: horarios y zonas que estarán sin el servicio

La empresa confirmó suspensiones temporales del servicio por trabajos técnicos para mejorar la confiabilidad del sistema eléctrico.

Margarita Briceño Delgado

17 de febrero de 2026, 10:38 a. m.
Cortes de luz en sectores de Antoquia
Cortes de luz en sectores de Antoquia Foto: EMCALI

Empresas Públicas de Medellín (EPM) informó que los cortes de energía previstos en algunos municipios de Antioquia forman parte de un plan de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura eléctrica.

Con esta estrategia se busca reducir fallas y garantizar la continuidad del suministro.

Fechas y horarios de cortes

Se programaron interrupciones en:

  • Argelia: veredas y sectores rurales con suspensión del servicio entre las 8:30 a. m. y las 5:00 p. m.
  • Cañasgordas: sectores rurales con cortes entre las 9:50 a. m. y las 4:40 p. m.

Estas suspensiones hacen parte de trabajos técnicos que requieren interrumpir el servicio por seguridad del personal y para mejorar la infraestructura eléctrica.

La empresa explicó que las interrupciones programadas responden a labores técnicas en redes de distribución, subestaciones y líneas de subtransmisión, necesarias para modernizar el sistema y prevenir fallas mayores.

De acuerdo con la compañía, estas suspensiones temporales hacen parte de un cronograma que se realiza periódicamente en distintos sectores urbanos y rurales del departamento.

Este tipo de trabajos es una práctica habitual en la gestión de redes eléctricas, orientada a mejorar la confiabilidad del servicio.

Se realizan en zonas donde se requiere mantenimiento preventivo o correctivo de la infraestructura existente.

La entidad también ha recomendado a los usuarios tomar medidas, como cargar dispositivos y desconectar equipos sensibles durante los cortes, para evitar daños.

Por otra parte, hasta el momento no se han anunciado cortes masivos de energía programados en la ciudad de Medellín para el miércoles 18 de febrero.

En la región se realizarán trabajos de remodelación de redes eléctricas.
el martes 18 de febrero habrá cortes programados de energía en algunos municipios del departamento de Antioquia, Foto: Cens.

¿Qué recomienda EPM?

La empresa recomienda cargar los dispositivos y desconectar los equipos sensibles.

Además, es necesario consultar el cronograma oficial de interrupciones, ya que los horarios pueden variar por condiciones técnicas o climáticas.

Exclusivo: sacerdote que protagonizó pelea con monjas en santuario de la virgen en Antioquia es investigado y podría ser expulsado de su iglesia

Aunque los cortes programados pueden generar molestias en hogares y comercios, EPM insiste en que estas intervenciones son clave para garantizar un suministro más estable a mediano y largo plazo.

En una región donde el crecimiento urbano y la demanda energética continúan en aumento, se vuelve cada vez más necesario realizar este tipo de trabajos en beneficio de la comunidad.

