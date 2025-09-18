Suscribirse

Dos soldados y un suboficial gravemente heridos tras combates con grupos ilegales en Antioquia y no han sido extraídos de la zona

Los uniformados se encuentran en Frontino, Antioquia.

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

Periodista Semana

18 de septiembre de 2025, 5:11 p. m.
De acuerdo con los expedientes, las principales estrategias de los grupos criminales dedicados a este fenómeno son el engaño y la intimidación. En lo que va corrido de este año, 19 personas han sido detenidas en Colombia por este flagelo.Autoridades colombianas ordenaron una investigación interna.
Los uniformados se encuentran en Frontino, Antioquia. | Foto: Colprensa-Álvaro Tavera

SEMANA conoció mediante fuentes militares que hay dos soldados y un suboficial del Ejército nacional gravemente heridos en Frontino, Antioquia, tras fuertes combates con una estructura de un grupo armado ilegal, pero no han sido extraídos del lugar, aun cuando las lesiones son de gran consideración.

Los combates fueron en la noche de este miércoles, 17 de septiembre, donde terminaron lesionados los soldados profesionales Jesús David Otero Atencio y Jean Carlos Rivas Contreras junto con el cabo segundo Bayron Robeiro Portillo Lucero.

Noticia en desarrollo...

