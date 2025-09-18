Regiones
Dos soldados y un suboficial gravemente heridos tras combates con grupos ilegales en Antioquia y no han sido extraídos de la zona
Los uniformados se encuentran en Frontino, Antioquia.
SEMANA conoció mediante fuentes militares que hay dos soldados y un suboficial del Ejército nacional gravemente heridos en Frontino, Antioquia, tras fuertes combates con una estructura de un grupo armado ilegal, pero no han sido extraídos del lugar, aun cuando las lesiones son de gran consideración.
Los combates fueron en la noche de este miércoles, 17 de septiembre, donde terminaron lesionados los soldados profesionales Jesús David Otero Atencio y Jean Carlos Rivas Contreras junto con el cabo segundo Bayron Robeiro Portillo Lucero.
Noticia en desarrollo...