Medellín

EPM anuncia cortes de luz en varios municipios de Antioquia por mantenimiento este viernes 27 de febrero

Consulte los horarios y las zonas afectada para programar su jornada.

Redacción Nación
26 de febrero de 2026, 10:34 p. m.
Los cortes de energía se deben a mantenimientos y arreglos.
Los cortes de energía se deben a mantenimientos y arreglos. Foto: Composición Semana/ Getty Images

EPM (Empresas Públicas de Medellín) informó que esta semana se están llevando a cabo varias arreglos y mantenimientos a las redes de energía a lo largo del departamento de Antioquia, lo que dejaría a varios sectores sin luz durante algunas horas. Para este viernes, la entidad detalló el horario y los lugares afectados, con el fin de que las personas programen sus jornadas y no enfrenten mayores inconvenientes.

EPM confirma cortes de luz en Antioquia para este miércoles, 18 de febrero: horarios y zonas que estarán sin el servicio

Así las cosas, a partir de las 10 de la mañana, y hasta la 1 de la tarde, en el municipio de Ituango, las veredas: Camelia Alta, Camelia Baja, Villegas, El Ceibo, La Lomita, El Edén, El Tejar, La Cabaña, El Recreo, La Cristalina, La Cueva, Media Falda, La Maria, Palmichal, Maniceros, La Hermosa, Quebradona, El Indio, Concordia, La Ciénaga, La Soledad, La Esperanza, Conguital, La Francia, Torrente, San Luis, El Tinto y Los Venados, se quedarán sin el servicio de energía.

“Para hacer trabajos de mantenimiento en subestación y en redes de subtransmisión del área de influencia y prestar un servicio con calidad y continuidad, es necesario interrumpir el servicio de energía eléctrica”, explica EPM en su página web.

x
Veredas del municipio Ituango se quedarán sin luz en horas de la mañana. Foto: Montaje SEMANA | X: @EnelColombia / Esteban Vega La-Rotta

Al mismo tiempo, la entidad de servicios públicos detalla en su sitio de internet los tipos de energía sostenible que pueden obtener las personas, con la finalidad de ahorrar o de contar con luz en zonas lejanas y donde usualmente no llega el servicio de manera correcta.

Medellín

Para ello, hay un apartado especial en la página sobre energía solar rural de EPM, la cual es “un servicio público domiciliario para usuarios sin servicio de energía que se encuentran ubicados en Zonas No Interconectadas (ZNI) o aisladas del Sistema Interconectado Nacional (SIN), a los cuales por condiciones técnicas y ambientales no es viable llegar con infraestructura de redes convencionales”.

La energía solar se ha convertido en una de las alternativas más eficientes y sostenibles para generar electricidad.
El servicio de la energía solar rural se da gracias a paneles solares. Foto: Getty Images

De acuerdo con el organismo, la energía que reciben las personas gracias a esta iniciativa se da mediante paneles solares, los cuales transforman la energía solar, que se almacena en una batería y permite tener un respaldo para un par de horas.

EPM asegura que el uso de la energía solar rural permite mejorar la calidad de vida de la personas, pues tienen la posibilidad e usar por primera vez una nevera, un computador, licuadora y otros electrodomésticos, además de contar con iluminación en la noche. También “contribuye a la prevención del calentamiento global, es limpia y no contaminante, es inagotable y renovable y contribuye al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”.

