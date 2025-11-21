Suscribirse

MEDELLÍN

Estados Unidos y Canadá ofrecen millonaria recompensa por asesinos de colombo-canadiense: era testigo del FBI

El ciudadano colombo-canadiense de 42 años fue asesinado en Medellín.

Redacción Nación
21 de noviembre de 2025, 3:19 p. m.
Presuntos asesinos de Jonathan Christopher Acevedo García
Los tres presuntos asesinos de Jonathan Christopher Acevedo García. | Foto: Cartel del FBI

El pasado 31 de enero de 2025 fue asesinado en Medellín un ciudadano colombo-canadiese, identificado como Jonathan Christopher Acevedo García. Este hombre, de 42 años, fue atacado a bala en instantes que se encontraba en un restaurante ubicado sobre la vía Las Palmas, en la capital de Antioquia.

Tras su asesinato se estableció que este hombre era testigo clave del FBI en varias investigaciones. Es por ello que las autoridades de Canadá y los Estados Unidos tomaron cartas en el asunto y están ofreciendo una recompensa de hasta 2 millones de dólares (7.420 millones de pesos) a quien entregue información que permita dar con el paradero de los asesinos.

Contexto: Autoridades alertan: Medellín se convierte en destino de extranjeros con antecedentes sexuales

Sobre este ciudadano extranjero asesinado en Medellín, medios regionales como El Colombiano revelaron que “estaba entregando información clave sobre una estructura criminal transnacional que delinquía en Colombia, México, Estados Unidos y Canadá”.

En cuanto a los presuntos responsables del asesinato de Acevedo García, al menos serían tres, tal como quedó registrado en varias cámara de seguridad de la zona donde ocurrió el hecho. Ese día, luego de que el extranjero fuera asesinado, las autoridades hallaron una moto en el barrio Loreto, en la comuna 9 (Buenos Aires), la cual habría sido utilizada para matar al colombo-canadiense.

Para lograr la captura de los tres presuntos implicados, el FBI difundió un cartel en español donde aparece la imagen de tres sujetos. A dos de estos, las cámaras de seguridad les registró claramente sus rostros, mientras que el otro individuo que estaría implicado en ese asesinato aparece conduciendo una moto, mientras luce un casco.

Contexto: Policía confirma el rescate de dos menores de edad que habían sido abandonados y amarrados en Medellín

En el cartel del FBI se lee puntualmente: “Individuos no identificados responsables por el asesinato de un testigo federal de EE.UU. asociado con Ryan Wedding. Por delitos que incluyen manipulación de testigos con resultado de muerte y llevar a cabo empresas criminales continuas con intención de de matar”.

