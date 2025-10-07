“Esto me está carcomiendo la cabeza”: angustioso llamado de mamá de DJ desaparecido cuando iba hacia una fiesta privada en Antioquia

Este martes, 7 de octubre, es el cumpleaños número 26 de Andrés Camilo López Noreña, el DJ que desapareció cuando, supuestamente, iba para una fiesta privada para la cual lo habían contratado.

SEMANA habló con su mamá, Gloria Inés Noreña, quien contó lo que le han dicho sobre la desaparición de Andrés Camilo.

Según relató Gloria Inés, todo ocurrió el jueves 21 de agosto cuando Andrés Camilo y su amigo Kevin Vásquez iban a una fiesta privada.

Andrés Camilo López Noreña y Kevin Vásquez están desaparecidos en Antioquia. | Foto: Redes sociales

El destino era el corregimiento de Doradal, en Puerto Triunfo, Antioquia, sin embargo, lo que han podido recoger es que supuestamente un derrumbe en la carretera, a la altura de San Luis —municipio ubicado a unos 130 kilómetros de Medellín—, los obligó a bajar del vehículo en el que iban.

“Ellos iban en un carro particular, dos de ellos se devolvieron, apenas vieron el derrumbe, y a Andrés Camilo y al amigo los dejaron en un lugar para que siguieran el viaje”, contó la mujer.

En un intercambio de mensajes, contó la mujer, Andrés Camilo le hizo saber a su novia que habían superado el derrumbe y habían abordado un bus para ir a la fiesta.

“Lo más raro es que él dijo que se montó en el bus, es lo que me parece más extraño ahí. La última ubicación que arroja el celular es como si se hubiera desviado de la carretera y el celular estuviera metido entre el monte, como si él lo hubiera soltado para algo, como para proteger a su familia”, detalló la mujer en diálogo con SEMANA.

“Esto me está carcomiendo la cabeza. Hoy está cumpliendo años, 26”, dijo.

Además, en medio de su angustia, dio a conocer que el papá del DJ recibió una llamada el sábado pasado en la que le dijeron que dejara de buscar a su hijo o correría la misma suerte.

“Al papá lo llamaron el sábado a amenazarlo, a decirle que dejara de buscar, que si quería que lo desaparecieran a él también”, relató sobre la amenaza, que fue puesta en conocimiento de las autoridades.

También reconstruyó algunos de esos datos que le están carcomiendo la cabeza, por ejemplo, los apodos de los dos amigos que supuestamente llevaron a Andrés Camilo y a Kevin hasta la zona donde ocurrió el supuesto derrumbe: Yamba y Arrieta.

O el momento en el que su hijo dejó su casa en Rionegro, para irse a vivir a San Javier, en la comuna 13 de Medellín.

“Allá compartía apartamento con otra persona. Me llamaba en ocasiones y me decía: Ma, me falta tanto pa’l arriendo, ¿me va a ayudar?”, dijo Gloria Inés.

Y, con la voz quebrada, admite que el mundo en el que se mueve su hijo, el de la música guaracha, es complejo.

“Yo no puedo decir que él es un santo, sería decirle mentiras… En el ámbito que vive se ven muchas cosas, siempre lo he pensado, para mí algunos DJ tienen algo escondido, algo más profundo”, señaló.

Además, explicó que se refiere a drogas, y que Andrés Camilo manifestó antes de su desaparición estar dispuesto a alejarse de ese mundo.

“Le iban a dar un carro para que lo trabajara en plataformas”, expresó.

Por último, llamó la atención para que las autoridades se muevan realmente en la búsqueda de los dos jóvenes. “Uno anda con un miedo, uno a estas alturas ya no sabe qué hacer, nadie le presta atención”, dijo.

Aunque aseguró que cree que Andrés Camilo, al que algunos allegados llamaban la Juana, sigue vivo.

“Pienso, más fácil, que lo pueden tener grupos (ilegales), sé que no está muerto, como mamá, sé que no está muerto”, indicó, por lo que aprovechó para enviarles un mensaje.

“Todos en la vida nos equivocamos, Camilo, si alcanzas a leer este mensaje, Dios es un Dios de oportunidades, todos en la vida nos equivocamos de diferente manera, solo pido que si lo tienen que le den una oportunidad para que la vida de Camilo sea diferente, que Dios haga una obra con él magnífica”, expresó.