Antioquia

Familia de influencers Los Montañeros denunció amenazas y robo por parte de un trabajador: aparecieron más víctimas

Según los empresarios caldenses, los hechos ya fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía.

Redacción Semana
28 de enero de 2026, 10:50 a. m.
Los Montañeros revelaron la situación.
Los Montañeros revelaron la situación. Foto: Redes sociales

Con un contenido muy diferente al humorístico, que están acostumbrados a publicar, la familia de influencers caldense conocida como Los Montañeros sorprendió a sus seguidores.

“Nos robaron y están difamando de nosotros en redes sociales y les vamos a decir quién fue”, dijo Alex Giraldo, en un video colgado en sus redes sociales.

El video ha sido compartido en Facebook más de 19 mil veces, en menos de 24 horas acumuló más de 8 mil comentarios y más de 125 mil me gusta.

El contenido se refiere a un empleado que, según Los Montañeros, en solo 15 días logró robarles una suma de alrededor de 7 millones de pesos, que incluye las propinas de otros trabajadores.

Historia de superación: la familia de influenciadores “Los Montañeros”, ahora tiene entre sus integrantes a un administrador de empresas

“Este sujeto nos robó, nos amenazó y ahora creó un perfil falso para difamar de nosotros. La denuncia ya está puesta en la Fiscalía, la Policía Nacional ya está al tanto de esta situación tan incómoda e inusual para nosotros; NO somos de problemas, ni polémicas, y no nos metemos con nadie, pero no podemos dejar que nuestra reputación e imagen se vea afectada por una persona así”, señalaron.

Ante la grave denuncia, otras personas se sumaron para señalar a la persona identificada por Los Montañeros como un estafador, a quien además le reclaman el bloqueo de su cuenta en TikTok.

“Lleva AÑOS como estafador. Se dedica 100% a esto. No tiene escrúpulos ni límites. No tiene respaldo de nadie ni “amigos”. Lo hicieron ir de su propio barrio por ladrón”, escribió una seguidora de Los Montañeros.

La mujer, además, dijo que “se hace pasar por funcionario de banco. Vende supuestas casas en “remate” que no existen y ha dejado personas en la calle después de que les consigan todos sus ahorros. Hace negocios falsos, engaña, roba motos”.

Los Montañeros denuncian grave robo en su local de Medellín
Los Montañeros denuncian grave robo en su local de Medellín Foto: X

Lo más grave, según ella, es que ese mismo hombre le habría estafado más de 150 millones de pesos.

Caso Juan David Palacio: Fiscalía le imputó cargos y pidió que sea enviado a la cárcel

“Usa siempre el mismo método: dice que necesita dinero para ‘desbloquear’ otro dinero, promete devoluciones o inversiones y, mediante manipulación, logra que personas vulnerables confíen en él y le entreguen su plata”, añadió la usuaria de esa red social.

Sobre el supuesto estafador, aseguró la mujer que usa hojas de vida falsas para lograr empleos en importantes entidades bancarias, de donde ha salido también por supuestos robos.

Sus víctimas temen que, como aseguran que ya ha sucedido, desaparezca por algunos días, para regresar a sus andanzas.

