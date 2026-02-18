Medellín

¿Hay ‘therians’ en Colombia? Supuesta convocatoria en Rionegro encendió el debate en redes

La nueva ‘comunidad’ está causando revuelo en redes sociales.

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

18 de febrero de 2026, 3:22 p. m.
¿La primera comunidad therian de Colombia?
¿La primera comunidad therian de Colombia? Foto: Tomadas de redes sociales / Montaje: Semana

En los últimos días se difundió en redes sociales un supuesto afiche que invita a conformar la primera comunidad therian en el municipio de Rionegro, Antioquia, programando un encuentro con actividades asociadas a esta identidad en un espacio público de la localidad.

La información circuló ampliamente en plataformas como Instagram y TikTok, encendiendo comentarios tanto a favor como en contra de la iniciativa entre usuarios de internet y medios de comunicación digital.

Conducta Therian podría causar graves afectaciones a la vida, cirujano advirtió que es “lo más incorrecto”

El afiche promovía el “1º Concurso de Salto Therian de Rionegro”, el cuál estaba previsto para las 6:00 p. m. frente al Centro Comercial San Nicolás de Rionegro, junto con mensajes destinados a “sacar el animal que llevan dentro” y a invitar a las personas a un evento comunitario de este tipo.

La estética del anuncio mostraba ilustraciones de jóvenes con máscaras de animales realizando movimientos acrobáticos en un entorno natural, pero citadino, y hacía referencia al proceso de identificación con un animal.

Las autoridades locales de Rionegro señalaron que no organizan el evento convocado en el afiche, destacando que la invitación se viralizó rápidamente pero no cuenta con respaldo oficial ni verificación del municipio. Por el momento, no hay confirmación sobre la existencia de una comunidad formal de este tipo.

¿Qué es un ‘therian’?

El término therian se utiliza en referencia a personas que afirman sentir una conexión profunda con un animal no humano, ya sea de forma emocional, psicológica o espiritual. Esta experiencia de identidad no implica necesariamente la creencia de transformarse físicamente en ese animal, más bien es una vivencia interna en la que el individuo percibe que tiene características o una esencia de una especie animal específica.

El concepto moderno de therian proviene de la palabra 'therianthropy’, que combina las raíces griegas therion (bestia) y anthropos (humano), y se vincula a comunidades en línea y subculturas que surgieron en foros de internet antes de expandirse ampliamente en redes sociales como TikTok, Instagram y X.

Inclinar el tronco y elevar la cabeza genera tensión extra en el cuello.
Forzar al cuerpo a moverse como un animal puede alterar su estructura natural. Foto: Getty Images

Estas identidades suelen manifestarse mediante comportamientos inspirados en el animal con el que se sienten identificados, como el uso de accesorios, tales como colas y máscaras, y la imitación de movimientos o actividades físicas que recuerdan a esa especie, sin embargo, las expresiones de cada individuo son independientes y únicas.

A diferencia de otras subculturas como los furries, que están más orientados al arte y al entretenimiento con personajes antropomórficos, los therians describen su identificación como una vivencia interior y persistente, no únicamente un disfraz o performance ocasional.

