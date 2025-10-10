La “encerrona” que denuncia Fico Gutiérrez por parte del Gobierno Petro este viernes: “Incita al odio”

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, realizó una grave advertencia por medio de su cuenta en la red social X, en la que aseguró que desde el Gobierno del presidente Gustavo Petro le están buscando hacer una “encerrona” en medio de las protestas pro-Palestina que se realizarían este viernes, 10 de octubre, en esa ciudad.

“El desgobierno Petro solo se acuerda de Medellín para verse con bandidos en el “Tarimazo” y para activar las primeras líneas para incendiar la ciudad”, detalló en la publicación.

Gutiérrez también precisó que fueron citados desde el Ministerio del Interior a la zona donde realizarán esta manifestación, que —en días anteriores— terminaron en destrozos y graves alteraciones del orden público.

“Resulta que ahora desde el Ministerio del interior nos citan al Politécnico, desde donde salieron y terminaron el recorrido los encapuchados de antier. Y justo de manera muy “coincidencial” han citado a marchas para el día de mañana (hoy viernes), terminando en el Politécnico", agregó.

El desgobierno Petro solo se acuerda de Medellín para verse con bandidos en el “Tarimazo” y para activar las primeras líneas para incendiar la ciudad.

Al mismo tiempo, informó sobre la instrucción que le entregó a los funcionarios de su administración respecto a esta citación.

“He dado instrucciones de que nadie de la @AlcaldiadeMed va a esa encerrona. Con mucho gusto serán atendidos en la Alcaldía. Es más, están invitados al PMU para hacer seguimientos a las marchas que ustedes mandaron a hacer para generar desorden", señaló.

Finalmente, el mandatario paisa responsabilizó directamente al presidente Gustavo Petro del caos que se pueda generar en la capital de Antioquia por las movilizaciones que fueron convocadas por su Gobierno.

“Hago responsable a Petro y a sus funcionarios de lo que pueda ocurrir mañana en Medellín. Dejen de incitar al odio. Dejen tranquila a Medellín y a Colombia entera”, finalizó.

Desórdenes en Medellín. | Foto: H13 - Denuncias Antioquia - Cortesía.