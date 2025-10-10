Suscribirse

Medellín

La “encerrona” que denuncia Fico Gutiérrez por parte del Gobierno Petro este viernes: “Incita al odio”

El alcalde de Medellín hizo responsable al presidente de Colombia de los desmanes que puedan ocurrir en su ciudad.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

Periodista Semana

10 de octubre de 2025, 12:20 p. m.
Nuevo rifirrafe entre Fico Gutiérrez y el presidente Gustavo Petro por la visita de este último a Medellín.
Fico Gutiérrez, alcalde de Medellín, y el presidente Gustavo Petro. | Foto: Redes sociales.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, realizó una grave advertencia por medio de su cuenta en la red social X, en la que aseguró que desde el Gobierno del presidente Gustavo Petro le están buscando hacer una “encerrona” en medio de las protestas pro-Palestina que se realizarían este viernes, 10 de octubre, en esa ciudad.

“El desgobierno Petro solo se acuerda de Medellín para verse con bandidos en el “Tarimazo” y para activar las primeras líneas para incendiar la ciudad”, detalló en la publicación.

Gutiérrez también precisó que fueron citados desde el Ministerio del Interior a la zona donde realizarán esta manifestación, que —en días anteriores— terminaron en destrozos y graves alteraciones del orden público.

“Resulta que ahora desde el Ministerio del interior nos citan al Politécnico, desde donde salieron y terminaron el recorrido los encapuchados de antier. Y justo de manera muy “coincidencial” han citado a marchas para el día de mañana (hoy viernes), terminando en el Politécnico", agregó.

Contexto: Contundente mensaje de Juliana Velásquez, presidenta de Proantioquia, en foro Crimen Organizado y Democracia en América Latina, que se realiza en Estados Unidos

Al mismo tiempo, informó sobre la instrucción que le entregó a los funcionarios de su administración respecto a esta citación.

“He dado instrucciones de que nadie de la @AlcaldiadeMed va a esa encerrona. Con mucho gusto serán atendidos en la Alcaldía. Es más, están invitados al PMU para hacer seguimientos a las marchas que ustedes mandaron a hacer para generar desorden", señaló.

Finalmente, el mandatario paisa responsabilizó directamente al presidente Gustavo Petro del caos que se pueda generar en la capital de Antioquia por las movilizaciones que fueron convocadas por su Gobierno.

“Hago responsable a Petro y a sus funcionarios de lo que pueda ocurrir mañana en Medellín. Dejen de incitar al odio. Dejen tranquila a Medellín y a Colombia entera”, finalizó.

Contexto: Concejal el Gury Rodríguez, que apareció con un bate en protesta pro-Palestina en Medellín, dio su versión de los hechos
Desórdenes en Medellín.
Desórdenes en Medellín. | Foto: H13 - Denuncias Antioquia - Cortesía.

Y es que en días anteriores estas manifestaciones terminaron en graves disturbios, en los que varios gestores de convivencia fueron agredidos violentamente por los manifestantes cuando intentaban mediar. Varios locales comerciales fueron vandalizados, por lo que tuvo que intervenir la fuerza pública.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Anuncio oficial pone en aprietos a Egan Bernal: Ineos presentó a su nuevo líder para 2026

2. “Contamos con el presidente Trump”: María Corina Machado tras ganar el Premio Nobel de la Paz 2025

3. Así se ve hoy en día Thylane Blondeau: fue considerada la “niña más bella del mundo” hace 18 años

4. “Me gusta la desnudez”: Petro envió llamativo mensaje al Consejo de Estado tras duro golpe a sus alocuciones

5. Un tatuaje delató a alias Karla, quien sería el cerebro de atentado en Huila, que dejó dos muertos y 32 heridos en el mes de abril

LEER MENOS

Noticias relacionadas

MedellínAntioquiaFico GutiérrezGustavo Petro

Noticias Destacadas

Nuevo rifirrafe entre Fico Gutiérrez y el presidente Gustavo Petro por la visita de este último a Medellín.

La “encerrona” que denuncia Fico Gutiérrez por parte del Gobierno Petro este viernes: “Incita al odio”

El concejal Andrés Rodríguez dice que su salida con un bate para confrontar a violentos en Medellín no fue "una confrontación política, fue un acto de protección".

Procuraduría abre investigación contra concejal Andrés ‘El Gury’ Rodríguez tras su aparición con un bate en marcha pro-Palestina en Medellín

Redacción Semana
Juliana Velásquez, presidenta de Proantioquia.

Contundente mensaje de Juliana Velásquez, presidenta de Proantioquia, en foro Crimen Organizado y Democracia en América Latina, que se realiza en Estados Unidos

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.