La historia del joven secuestrado por falsos policías en Marinilla cuyo caso sorprendió hasta al mismo gobernador de Antioquia

Un trino del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, alertó de la gravedad de la situación: “Antioqueños, me informan que en Marinilla, sujetos con chaquetas similares a las de la Policía Judicial -SIJIN- abordaron a un hombre identificado como Sebastián López Jaramillo, obligándolo a subir a un vehículo particular”.

Antioqueños, me informan que en Marinilla, sujetos con chaquetas similares a las de la Policía Judicial -SIJIN- abordaron a un hombre identificado como Sebastián López Jaramillo, obligándolo a subir a un vehículo particular.

Se ha verificado que el vehículo no pertenece a la… pic.twitter.com/4gRfsvdYYM — Andrés Julián (@AndresJRendonC) September 6, 2025

La publicación, acompañada por un video del secuestro de Sebastián, fue realizada el sábado. Las imágenes dejan ver cómo dos personas descienden de un auto gris oscuro, dos de ellas vestidas con chaquetas similares a las de la Policía.

Otra persona, aparece minutos después, vestida de negro, y se ve posteriormente cuando sale con Sebastián de una vivienda.

El joven fue subido al auto en contra de su voluntad.

“Se ha verificado que el vehículo no pertenece a la @PoliciaColombia. En la zona delinque el Clan del Golfo y el grupo delincuencial organizado El Mesa”, indicó el gobernador Rendón en su momento.

Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, en consejo de seguridad extraordinario | Foto: Foto: cortesía Gobernación de Antioquia

Con esa información, funcionarios del Gaula comenzaron su búsqueda.

A través de seguimientos de cámaras de seguridad, establecieron que los secuestradores llevaron a Sebastián hacia el municipio de El Peñol.

Pero su cadáver fue encontrado horas después en la vereda La Cita, en el municipio de Concepción.

“De acuerdo con la información recolectada en el lugar, la víctima, de aproximadamente 19 años de edad y sin documentos de identidad en su poder, presentaba aparentes impactos por arma de fuego. En el sitio fueron hallados varios elementos balísticos que forman parte de la investigación judicial. Según versiones de la comunidad, en la noche anterior se escucharon múltiples detonaciones de arma de fuego en el sector", informó la Policía de Antioquia.

Una de las hipótesis que manejan las autoridades sobre el caso tiene que ver con el trino del gobernador Rendón: “La investigación avanza con el Gaula. Una de las hipótesis que se investigan es un ajuste de cuentas, por temas relacionados con microtráfico y otros. El carro no ha sido encontrado”, precisó el coronel Luis Muñoz, comandante (e) de la Policía Antioquia.

Las autoridades revelaron que Sebastián era conocido en el mundo criminal con el alias de Cáncer y que tenía antecedentes penales.

“La persona mencionada registraba anotaciones judiciales por los delitos de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego, municiones y violencia intrafamiliar”, dijo la Policía.