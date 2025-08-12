Revelan detalles de atentado con fusiles a empresario de las gaseosas en Rionegro: el sicario, que fue abatido, tenía un largo historial criminal

Las autoridades revelaron detalles del atentado del que fue víctima un reconocido empresario de Rionegro, Antioquia, el pasado fin de semana.

El sábado 9 de agosto, a eso de las 2:40 p. m., un comerciante propietario de una distribuidora mayorista de gaseosas, que se movilizaba en una camioneta Toyota TLX junto a otra persona y una menor edad, fue asediado por cuatro sicarios en dos motocicletas en inmediaciones de la galería municipal.

Según testimonios conocidos por SEMANA, los delincuentes aprovecharon el cambio de luz en un semáforo para acercarse a su víctima, dos de ellos a bordo de una moto, lo hicieron por el costado izquierdo del vehículo y, sin mediar palabra, dispararon en repetidas ocasiones sobre la ventana del conductor.

Imágenes que circulan en redes sociales dejan ver que el cristal recibió por lo menos ocho disparos, algunos de los proyectiles impactaron en otras partes del vehículo, pero el blindaje sirvió para que no se desatara una tragedia dentro del lujoso vehículo.

Así quedó la camioneta del empresario de las gaseosas víctima de un atentado del que salió ileso en Rionegro, Antioquia. | Foto: Redes sociales.

En el momento del atentado, por el lugar pasaba una patrulla de la Policía y según el comandante de Policía de Antioquia, coronel Óscar Mauricio Rico Guzmán, los uniformados hicieron “una intervención de manera inmediata y efectiva, lográndose abatir a un delincuente”.

El sicario dado de baja fue identificado como Daniel Alonso López Aterhortúa, conocido en el mundo criminal y delictivo como Dulce María, dijo el oficial.

SEMANA conoció que Dulce María había sido detenido por las autoridades en diez ocasiones en un lapso de siete años: la primera de ellas el 15 de noviembre de 2015 por porte de drogas, conducta por la que fue capturado otras seis veces en 2015 y 2016, además, tenía registros por porte de armas en julio de 2020, concierto para delinquir en abril de 2021 y porte de drogas 14 meses después.

Además, cayó en manos de las autoridades un adolescente, conocido como Puño. “Este último, oriundo del municipio de Bello, es aprehendido y dejado a disposición de las autoridades competentes, por el delito de tentativa de homicidio y porte ilegal de armas de fuego”, señaló.

En el lugar, las autoridades lograron incautar en el lugar un fusil Bushmaster R15 calibre 5.56 mm, un revólver calibre 38 mm y una motocicleta Pulsar NS 200 negra, presuntamente utilizada por los atacantes.

Posteriormente, a través de la revisión de cámaras de seguridad, hallaron en el barrio Alto Bonito otra motocicleta implicada en el atentado, la cual presentaba inconsistencias en su registro vehicular, según la Policía.

En un intercambio de disparos con Dulce María, según revelaron las autoridades, uno de los uniformados recibió un disparo, pero su chaleco antibalas lo protegió y permitió que esté a salvo.

Aunque no se han determinado las causas del ataque criminal del que el empresario resultó ileso, se conoce que la seguridad en el municipio de Rionegro en los últimos días es parte de la preocupación ciudadana.