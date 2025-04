“Pues mis hermanos y yo nos sentimos abandonados por la justicia , si el fiscal del caso no interpuso la apelación para decir que no le parecía, nos sentimos abandonados por la justicia”, le dijo a SEMANA.

Pero esa no es la única sensación que la embarga. Maryori, que además es mayor de la Policía, admitió sentir temor.

“Les dije a mis dos hermanos que se tenían que cuidar mucho , hemos estado en las audiencias, han dicho que soy mayor de la policía y puedo estar en riesgo, les dije que debemos estar muy pendientes, al entrar y salir de la casa, en los traslados al trabajo, porque no sabemos qué pueda hacer este tipo contra nosotros”, aseguró.

“Es importante aclarar que mi defendido a la fecha goza del principio de presunción de inocencia, pues la Fiscalía no cuenta con los elementos materiales probatorios suficientes para desvirtuarlo; no obstante, la libertad se otorgó debido a un vencimiento de términos, esto entendido como una sanción que se le da a la administración de justicia por no adelantar con debida diligencia los procesos contra una persona que, a pesar de estar privada de su libertad, todavía está amparado por este principio considerándose aún inocente”.