¿Qué se sabe de la desaparición de Natalia Valentina Monsalve en Medellín?

Natalia Valentina Monsalve Chimienti, una adolescente de 14 años, está desaparecida desde el 10 de noviembre en Medellín. La familia presentó la denuncia ante el Cuerpo Técnico de investigación (CTI) de la Fiscalía y las autoridades activaron un boletín de búsqueda mientras avanzan las investigaciones para establecer el paradero de la menor.

Según la denuncia y los testimonios, el lunes, 10 de noviembre, Natalia asistió a su jornada escolar en el colegio San Carlos de la Salle, en la comuna 16, Belén. Al finalizar las clases salió por la puerta destinada a los transportes —no por la salida principal donde habitualmente la esperaba su padre— y caminó en dirección a la calle 19.

Cámaras de seguridad del sector registraron ese trayecto. Cuando el padre llegó al punto habitual del encuentro y no encontró a su hija, ingresó al colegio y la buscó sin éxito; luego interpuso la denuncia.

Los padres han relatado que, un día después de la desaparición, recibieron un mensaje y una llamada de un número desconocido desde el teléfono de Natalia en la que la joven aseguró que “está bien” y que se estaba quedando “en la casa de una amiga” para estar tranquila.

El CTI de la Fiscalía emitió un boletín de búsqueda con los datos de la menor y dispuso líneas para recibir información. Además, han sido habilitados esos números para reportar cualquier avistamiento. La investigación oficial busca verificar la comunicación recibida, analizar las cámaras de seguridad y establecer si existe alguna persona que haya intervenido en la salida de la menor del colegio.

Descripción y señas de la menor

El boletín del CTI consignó rasgos particulares: Natalia mide aproximadamente 1,60 metros, es de contextura mediaba, piel blanca, cabello ondulado castaño y ojos cafés oscuros. Al momento de su desaparición vestía una camiseta blanca, sudadera azul y zapatos blancos; además, presenta una cicatriz en el hombro izquierdo, detalle señalizado por la familia y por el boletín.

El caso ha generado una profunda preocupación entre los habitantes de Medellín y la comunidad educativa del colegio San Carlos de la Salle. Además, padres de familia, docentes y compañeros de curso han compartido mensajes de apoyo a la familia de Natalia y piden que se esclarezca pronto las circunstancias de su desaparición.