Antioquia

Tras 50 días del misterioso secuestro del caficultor Fabio Berrío, sus captores lo dejaron en libertad en el suroeste antioqueño

Durante el tiempo que el agricultor de 61 años estuvo en cautiverio, no se conoció qué grupo lo mantuvo retenido ni de exigencias económicas para su regreso a casa.

Redacción Semana
8 de agosto de 2025, 9:13 p. m.
Fabio Berrío, caficultor que fue secuestrado durante 50 días en Antioquia.
Tras 50 largos días de secuestro, el caficultor Fabio Berrío fue dejado en libertad por sus captores en el municipio de Ciudad Bolívar, a unas tres horas de Medellín en carro, en el suroeste antioqueño.

“Celebramos con alegría la liberación de Fabio de Jesús Berrío Durán, caficultor de Antioquia, quien fue víctima de un secuestro que conmocionó a toda la comunidad cafetera”, dijo la Federación Nacional de Cafeteros en la red social X.

“Nos llena de alivio saber que ha vuelto con su familia. Este duro suceso nos recuerda la importancia de la unidad y el compromiso para proteger a quienes, con esfuerzo y dedicación, cultivan nuestro café”, añadió la agremiación.

Don Fabio, como conocen sus amigos al caficultor de 61 años, fue secuestrado por hombres armados el 19 de junio en la Finca La Llorona, vereda La Arboleda de Ciudad Bolívar.

Desde entonces, su hijo Sebastián Berrío, un biólogo de la Universidad de Antioquia, emprendió una campaña para que su papá regresara a casa.

“Pido por la libertad de mi padre, Fabio Berrío, quien fue secuestrado hace ya 13 días. Un campesino y padre ejemplar que ha trabajado de forma incansable toda su vida para sacar adelante a sus hijos. Hoy sufre el flagelo del secuestro, y con él sufrimos todos”, dijo cuando el caficultor acumulaba dos semanas en cautiverio.

Con el paso del tiempo, las autoridades se sumaron a la búsqueda, incluso ofrecieron hasta 500 millones de pesos para dar con su paradero.

Pero esto no llegaba y la incertidumbre se acumulaba en la familia Berrío y entre los caficultores de la zona.

Hasta que la buena nueva llegó este viernes, 50 días después.

Por los testimonios recogidos, a don Fabio Berrío sus secuestradores lo mantuvieron en zona selvática, entre Antioquia y Chocó.
“Un carro lo dejó en Peñalisa y de Peñalisa una moto lo llevó a la entrada del municipio de Ciudad Bolívar y ya gracias a Dios está con la familia, está en muy buenas condiciones”, dijo el alcalde de Ciudad Bolívar, León Acevedo, según Blu Radio.

Tras dar a conocer a las autoridades sobre su libertad, don Fabio fue trasladado a un centro médico para que se valorara su condición médica.

Por ahora, se desconocen los motivos del secuestro y quién lo tenía bajo su poder.

“Reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad y el bienestar de todos nuestros caficultores, expresando nuestra más profunda solidaridad con Fabio y su familia”, agregó la Federación de Cafeteros.

Contexto: Júbilo para cafeteros en Colombia: producción aumentó 36% y rompió récord en marzo

