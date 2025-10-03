Una mujer de 26 años denunció que el domingo 28 de septiembre fue abusada sexualmente por un empleado del Hospital La María, un centro asistencial del noroccidente de Medellín, luego de que ella fuera a consultar por una intoxicación etílica por consumo de licor aparentemente adulterado.

Según contó la denunciante, personal del centro médico hospital la ingresó al área de urgencias, le asignó un cubículo y posteriormente la sometieron al procedimiento médico relacionado con su caso.

En medio del tratamiento, fue canalizada para el suministro de líquidos que le ayudaran a hidratar, pero de un momento a otro su estado comenzó a cambiar.

Autoridades verificando recipientes donde estaba el licor adulterado. | Foto: Jhonny Olivares - EL HERALDO - Cortesía.

Según publicó el diario El Tiempo, la mujer dio a conocer que un camillero comenzó a actuar de manera sospechosa y le habría suministrado una sustancia a través del líquido, que terminó sedándola.

Posteriormente, sintió cuando el empleado del centro asistencial ingresó a su cubículo, cerró la cortina y comenzó a tocarle sus partes íntimas, y a abusar de ella.

Incluso, la denuncia dada a conocer señala que el hombre le cambió su ropa por una bata hospitalaria y la trasladó a un baño del centro médico.

“Pensé que me iban a hacer algún examen, algún procedimiento, y no, en el baño abusó de mí”, dijo al medio local Telemedellín la víctima.

En ese lugar, denunció, el hombre siguió con el abuso sexual y minutos después la regresó al cubículo y se marchó.

“Incluso él no fue capaz de ponerme bien mis mochos ni mis interiores, si no que los dejó a medias y ya cuando mi mamá llegó él no estaba en el hospital”, dijo la mujer.

En un comunicado, el hospital La María indicó que“se ha activado de manera inmediata y rigurosa todos los protocolos asistenciales, legales y de protección establecidos”.

Además, señaló que el camillero implicado fue separado de sus funciones.

“El colaborador involucrado en la denuncia ha sido apartado de sus actividades durante el proceso de investigación”, dijo el centro médico.

Las investigaciones avanzan para determinar lo que realmente sucedió con esta mujer, mientras que sus allegados denuncian presuntas irregularidades.