Antioquia

Ya son más de dos mil las personas obligadas por las disidencias a abandonar sus casas en Briceño y Anorí, Antioquia

La situación es tan grave, que las autoridades han identificado hasta zonas sembradas de minas antipersona.

Redacción Semana
21 de octubre de 2025, 10:50 a. m.
Más de 2 mil personas han tenido que huir de sus parcelas en Briceño y Anorí, Antioquia.
Más de 2 mil personas han tenido que huir de sus parcelas en Briceño y Anorí, Antioquia. | Foto: Redes sociales

Una grave situación humanitaria viven más de 2.000 personas en Briceño y Anorí, en el norte y nordeste de Antioquia.

Según indicó ayer lunes la Defensoría del Pueblo, “hasta el (domingo) 19 de octubre, 2.081 personas de 23 veredas se desplazaron, superando la capacidad de atención del municipio”.

La entidad señaló que los desplazamientos, que suceden también en el municipio de Anorí, se dieron por “enfrentamientos entre el disidente Frente 36 de las extintas FARC y el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC)”. Ambas organizaciones armadas ilegales están en diálogos con el gobierno de Gustavo Petro.

En 23 veredas afectadas, según el órgano de control, los delincuentes “provocaron desplazamientos masivos forzados a las cabeceras municipales, además de la identificación de zonas minadas”.

Por esa razón, la Defensoría instó al Gobierno nacional para que tome medidas que permitan atender y proteger integralmente a las comunidades afectadas.

Contexto: “Nos deja en shock”: habla el papá de la patrullera asesinada por Nelson Ocampo Morales, delincuente fugado de la cárcel de máxima seguridad de Cómbita

El diario El Colombiano citó palabras del coronel Óscar Mauricio Rico, comandante de la Policía Antioquia, en las que explicó la situación: “Es un constreñimiento del frente 36 de las Farc que estaría usando las confrontaciones para desplazar a las comunidades y que estas pidan la entrada del Ejército para que se enfrenten al Clan del Golfo”.

Según dijo el oficial, a los desplazamientos forzados se le estarían sumando las presiones para cobrar una multa de 2 millones de pesos por familia que no abandone la zona.

“Este constreñimiento a las comunidades estaría siendo liderada por alias Chejo, quien estaría siguiendo órdenes de alias Primo Gay”, explicó el coronel Rico, al hacer referencia a Óscar Javier Cuadros Zea, conocido en este territorio como alias Chejo o Alejandro.

Habría sido organizada por Néider Yesid Puñates, alias “Primo Gay”.
Habría sido organizada por Néider Yesid Puñates, alias “Primo Gay”. | Foto: Tomada de redes sociales.

En Anorí, según la Defensoría, los combates en la vereda Los Trozos (sectores Tenche Limón, Tenche Salino y Taca Mocho) obligaron a 176 personas a huir de sus casas para proteger sus vidas.

El general Carlos Eduardo Caicedo Bocanegra, comandante de la Cuarta Brigada del Ejército, dijo que “continuamos desarrollando operaciones militares en profundidad, contrarrestando el actuar delictivo de estos grupos armados organizados que tanto daño le hacen a la población”.

Por su parte, el gobernador de Antioquia pidió al oficial “arreciar operaciones contra esos criminales. Apelemos al valor de nuestros uniformados para recuperar la tranquilidad y seguridad”.

Mientras tanto, los campesinos siguen en albergues, esperando que la guerra les deje regresar a sus casas.

Contexto: Nuevos detalles de cómo funcionaba en Cali la falsa oficina de asesorías jurídicas que ocultaba poderoso arsenal de guerra

AnoríBriceñoClan del Golfodisidencias de farc

