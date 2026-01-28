Masacre en San Alberto, Cesar: tres personas fueron asesinadas por las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra

En el Cesar se siguen registrando hechos de violencia a pesar del despliegue que han dado a conocer las autoridades en esta zona de Colombia. En el barrio Altos del Progreso, sur del departamento antes mencionado, se registró una nueva masacre que tiene atemorizados a los habitantes de esta población, quienes están pidiendo mayor compromiso con su seguridad a los mandatarios locales.

Hasta el momento, las autoridades solo han logrado la plena identidad de dos de las víctimas, que responden a los nombres de Luis Andrés Cubillos Zambrano, de 25 años, y Cristian Fernando Vargas Jaimes, de 27. Una mujer terminó lesionada y recibe atención médica especializada.

De acuerdo con la información que manejan las autoridades, este hecho habría sido perpetrado por las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada de Santa Marta, quienes delinquen en Magdalena, Cesar y La Guajira.

Papá e hijo mueren tras ataque con explosivos del ELN en Pailitas, Cesar

El coronel William Morales Vargas, comandante de la Policía del Cesar, entregó detalles de este triple crimen que ha causado miedo entre la comunidad.

“Se presentó un hecho de homicidio múltiple en zona rural del municipio de San Alberto. De acuerdo con la información recolectada, este hecho habría dejado como resultado tres personas gravemente lesionadas. Dos de ellas fallecieron en el lugar, mientras que la tercera fue trasladada al hospital local, donde, posteriormente, perdió la vida, debido a la gravedad de las heridas”, explicó.

Pistola y levantamiento de cadáver por parte del CTI de la Fiscalía. Imagen de referencia. Foto: Foto 1; Colprensa / Foto 2: Getty Images

Los sicarios que perpetraron esta masacre huyeron hacia el departamento de Norte de Santander, donde lograron la captura de uno y el abatimiento de un segundo pistolero en un intercambio de disparos.

“Los presuntos responsables emprendieron la huida con rumbo al corregimiento La Pedregosa, en jurisdicción de Norte de Santander. En este sector, unidades del grupo de operaciones especiales GOES, que adelantaban labor de control y verificación, sostuvieron un intercambio de disparos con los individuos, logrando como resultado un presunto delincuente neutralizado y otro capturado”, agregó Morales.

Sur del Cesar en poder de grupos ilegales: homicidios, rentas ilícitas y amenazas

Entretanto, Edgar Ricardo Díaz, alcalde de San Alberto, Cesar, lamentó lo sucedido y precisó que avanzan con las autoridades el refuerzo en materia de seguridad.

“Lamentamos profundamente que estos hechos sigan ocurriendo en nuestro municipio. Uno de ellos era de nacionalidad venezolana y los otros dos eran hijos de nuestro pueblo. Al parecer, en el lugar se estaba presentando consumo de estupefacientes. Esto generó pánico no solo entre los jóvenes que lograron huir del sector, sino también en comunidades como Primero de Abril y Alto del Progreso”, dijo el alcalde.

Las autoridades judiciales avanzan con las investigaciones del caso para determinar los móviles de esta masacre.