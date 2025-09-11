Tragedia en Aguachica: muere niña que iba en una moto con su papá tras choque con un camión

Una tragedia ocurrió en Aguachica, en el departamento de Cesar, donde una niña murió tras un aparatoso accidente de tránsito que se registró en una de las vías principales de esta población.

Según lo que se conoce, todo sucedió en el barrio Nueva Colombia, cuando la menor de dos años viajaba con su padre en una motocicleta ―iba sentada en el tanque de la gasolina― y colisionaron contra la parte trasera de un camión parqueado en el lugar.

Imagen general de Aguachica, Cesar. | Foto: Tomada de redes

El impacto fue tan fuerte que la menor quedó inconsciente y fue auxiliada por su progenitor, por lo que la trasladó hasta el Hospital Regional de Aguachica, donde llegó sin signos vitales.

En varias cámaras de seguridad de la zona quedó registrado el momento exacto del siniestro, que hoy conmociona a la ciudadanía que de esta zona del Cesar.

La muerte de esta niña encendió el debate por el uso de los elementos de protección en esta población, donde la mayoría de las personas conducen motocicletas sin casco y sin chalecos.

🚨 Niña de 2 años muere en accidente de tránsito en Aguachica.

🏍️ Viajaba en moto con su padre y chocaron contra un camión estacionado.

🏥 Fue llevada al hospital, pero llegó sin signos vitales.

😔 La comunidad está consternada. pic.twitter.com/55pAmT4Y7m — Dígame.com.co (@DigameMM) September 10, 2025

Una habitante de Aguachica dijo a SEMANA que es muy común ―y casi costumbre― no usar cascos de protección, cuando utilizan las motocicletas.

“Eso acá es paisaje, es decir, es normal que no se use el casco porque como esto es pequeño. Uno no usa esos elementos de protección como una regla y, por eso, es que pasan los accidentes, como el de la niña de dos años. Las autoridades acá tampoco es que hagan tantos controles, por eso, porque el pueblo se les va encima”, dijo la mujer consultada por este medio.