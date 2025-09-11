Suscribirse

Aguachica

Tragedia en Aguachica: muere niña que iba en una moto con su papá tras choque con un camión

El aparatoso accidente quedó registrado en un video de una cámara de seguridad.

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

Periodista Semana

11 de septiembre de 2025, 3:27 p. m.
Sitio del accidente de tránsito en Aguachica.
Sitio del accidente de tránsito en Aguachica | Foto: Quinto Poder - Cortesía.

Una tragedia ocurrió en Aguachica, en el departamento de Cesar, donde una niña murió tras un aparatoso accidente de tránsito que se registró en una de las vías principales de esta población.

Según lo que se conoce, todo sucedió en el barrio Nueva Colombia, cuando la menor de dos años viajaba con su padre en una motocicleta ―iba sentada en el tanque de la gasolina― y colisionaron contra la parte trasera de un camión parqueado en el lugar.

La comunidad de Aguachica, Cesar, elegirá a su nuevo alcalde o alcaldesa.
Imagen general de Aguachica, Cesar. | Foto: Tomada de redes
Contexto: Sale a la luz video que muestra lo que hizo alias la Diabla cuando familia de pastores era acribillada a disparos en Aguachica

El impacto fue tan fuerte que la menor quedó inconsciente y fue auxiliada por su progenitor, por lo que la trasladó hasta el Hospital Regional de Aguachica, donde llegó sin signos vitales.

En varias cámaras de seguridad de la zona quedó registrado el momento exacto del siniestro, que hoy conmociona a la ciudadanía que de esta zona del Cesar.

La muerte de esta niña encendió el debate por el uso de los elementos de protección en esta población, donde la mayoría de las personas conducen motocicletas sin casco y sin chalecos.

Contexto: Mamá del pastor Lora, asesinado junto a su familia en Aguachica, hizo aterradora confesión: “Algo me detuvo”

Una habitante de Aguachica dijo a SEMANA que es muy común ―y casi costumbre― no usar cascos de protección, cuando utilizan las motocicletas.

“Eso acá es paisaje, es decir, es normal que no se use el casco porque como esto es pequeño. Uno no usa esos elementos de protección como una regla y, por eso, es que pasan los accidentes, como el de la niña de dos años. Las autoridades acá tampoco es que hagan tantos controles, por eso, porque el pueblo se les va encima”, dijo la mujer consultada por este medio.

Al mismo tiempo, indicó que es necesario que las autoridades locales trabajen en campañas de sensibilización para que no se registren estos graves accidentes de tránsito.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Clasificación general de la Vuelta a España 2025: Vingegaard perdió tiempo en la etapa 18

2. Egan Bernal vuelve a celebrar en la Vuelta a España 2025: Ineos Grenadiers dominó la etapa 18

3. Tragedia en Aguachica: muere niña que iba en una moto con su papá tras choque con un camión

4. Nueva prohibición en Florida: bañistas ya no podrán entrar al agua en una de sus playas más famosas por seguridad

5. “Ataque”: Gustavo Petro defendió a su ministro Edwin Palma pese a tormenta por presuntas irregularidades con facturas

LEER MENOS

Noticias relacionadas

AguachicaCesartragediaAccidente de tránsito

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.