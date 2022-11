Manager, publicista y amigos del cantante de música country Jake Flint, lamentan su muerte

“Jake era incluso más que eso para mí, lo amaba como a un hijo. El artista más divertido, trabajador y dedicado con el que he trabajado en mi carrera”, dijo la manager.

Como se dio a conocer ayer, Jake Flint, el cantautor de country y una estrella prometedora, murió a sus 37 años el sábado, solo unas horas después de casarse con su prometida, según confirmó su publicista, Clif Doyal, a The Oklahoman.

Su manager y su publicita lamentaron su partida ya que lo consideraban como un gran amigo y casi como un hijo. “No era solo un cliente, era un querido amigo y un tipo superagradable. Como se puede ver en la efusión en las redes sociales, todos lo querían”, dijo Doyal a Fox News Digital. “Creo que mucho de eso se debió a que era una persona sociable y tenía un increíble sentido del humor. Hizo reír a todos y los hizo sentir bienvenidos. Fue un embajador de la música de Oklahoma Red Dirt”, agregó.

Jake y Brenda estaban intercambiando votos matrimoniales en una granja remota entre Claremore y Owasso cerca de Tulsa el sábado por la noche. Pero horas después, el novio murió trágicamente mientras dormía, informó The Oklahoman.

El martes, la viuda de Flint, Brenda Flint, también compartió una publicación desgarradora en Facebook. “Deberíamos estar revisando las fotos de la boda, pero en cambio tengo que elegir la ropa para enterrar a mi esposo”, escribió.

“La gente no está destinada a sentir tanto dolor. Mi corazón se ha ido y realmente necesito que regrese. No puedo soportar mucho más. Lo necesito aquí”, dice la publicación.

Aunque llovió el día de su boda, el clima no apagó el ánimo de la pareja que se dio el ‘Sí, quiero’ frente a todos sus amigos y familiares.

El músico Mike Hosty, y amigo del cantante, que actuó en la boda, recordó que Flint tenía un gran corazón. “Era un cantautor, de principio a fin y simplemente una gran personalidad. Un gran corazón, y él haría todo lo posible para hacer cualquier cosa por ti”, compartió Hosty con The Oklahoman.

“Cuando cualquier músico te pide que toques en su boda, es uno de esos días más importantes... y siempre es un honor”, agregó.

La ex manager y amiga de Flint, Brenda Cline, también rindió homenaje al difunto cantante y señaló que ella “lo amaba como a un hijo”.

“Con el corazón roto y un profundo dolor, debo anunciar que Jake Flint ha fallecido trágicamente”, escribió en Facebook junto a una foto de los dos. “He intentado varias veces hoy hacer una publicación, pero no puedes comentar sobre lo que no puedes procesar”.

“Ese fue el comienzo de una maravillosa amistad y asociación”, compartió. “Jake era incluso más que eso para mí, lo amaba como a un hijo. El artista más divertido, trabajador y dedicado con el que he trabajado en mi carrera. Estábamos a punto de embarcarnos en un negocio juntos después de que él y Brenda se casaron, lo cual fue ayer. Sí, ayer. Jake tiene un millón de amigos y no estoy seguro de cómo todos enfrentarán esta trágica pérdida”, dice la publicación.

“Necesitamos oraciones, es todo tan surrealista. Por favor oren por su nueva esposa Brenda, la preciosa madre de Jake, su hermana y el resto de su familia y amigos. Esto va a ser increíblemente difícil para muchos. Te amamos Jake y en nuestros corazones para siempre”, concluye.

Cabe recordar que Flint lanzó cuatro álbumes de estudio en su carrera, comenzando con su disco de 2016 ‘I’m Not OK’. También fue nombrado artista emergente del año en los We Are Tulsa Music Awards en 2018, informó Entertainment Weekly.