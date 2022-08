En Nueva York alertan sobre ‘juego’ para noquear a desconocidos en las calles

Durante los ocho meses del año, la Policía de Nueva York ha registrado al menos 20 incidentes de un reto viral, que está poniendo en riesgo la vida de los ciudadanos. Se trata del juego del KO o del ‘knockout’, mismo que consiste en golpear sin previo aviso ni consentimiento a desconocidos en medio de las calles de la ciudad.

Entre las víctimas de este reto, un hombre que casi muere en el Bronx, así como una mujer de 74 años de edad, entre otras personas que se han visto afectadas por los puñetazos de jóvenes que se atreven a desafiar a la justicia y hacer daño a desconocidos sin motivo aparente.

“El ‘knockout game’ ha vuelto. El ataque a los neoyorquinos es muy real. Tenemos que tener la cabeza bien puesta... No son solo los enfermos mentales los que cometen estas agresiones. Hay individuos enfadados, aburridos y descarados, que saben que no van a ser perseguidos”, explicó para el New York Post, Michael Alcazar, quien es un detective retirado, recordando que hace más de 20 años, en 1992, también estuvo de moda el mismo reto e incluso tendría su primera aparición en ese año.

Se explicó que este tipo de agresiones estarían quedando impunes, debido a las dificultades de contar con pruebas, así como a la identificación de los agresores, según indicó el medio mencionado, afirmando que la carencia de castigos contra la práctica podría motivar a que otros más se sumen al “juego”.

“Si la persona está mentalmente enferma, entra en observación y la deja salir, y si no está mentalmente enferma, la deja salir aún más rápido... No hay consistencia de castigo o consistencia de tratamiento para las personas que participan en esta actividad. Lo que me preocupa es el problema de la imitación. La gente lo ve, ve que no les pasa nada a las personas que lo están haciendo, y puede sentirse tentado a hacerlo”, explicó Bill Bratton, excomisionado de la Policía de Nueva York para el New York Post.

#NYC#Brooklyn

A 36-year-old man was sucker punched Saturday night at Kings Plaza Shopping Center. pic.twitter.com/CwwFZy7GnN — The Daily Sneed™ (@Tr00peRR) August 22, 2022

Hombre incendia edificio en EE. UU. y dispara contra vecinos

Cuatro personas murieron, entre ellas el sospechoso de un tiroteo ocurrido en Houston, Estados Unidos, en un hecho en el que el presunto responsable, inicialmente, prendió fuego a un edificio.

Las autoridades indicaron que en el hecho también resultaron heridas dos personas que fueron remitidas a un centro asistencial.

Según el reporte, el hombre prendió fuego a la edificación ubicada en 8020 Dunlap St. y en el momento justo en que las personas huían del fuego, comenzó a dispararles.

Las víctimas son hombres con edades comprendidas entre 40 y 60 años. Un agente de la Policía de Houston dio muerte posteriormente al sospechoso, según indicó el jefe de esa institución de Houston, Troy Finner, en rueda de prensa.

“Este sospechoso, desafortunadamente, y muy triste y malvadamente, prendió fuego a varios residentes”, explicó el oficial.

Señaló que “luego, el sospechoso esperó a que esos residentes salieran y les disparó”.

“He visto cosas que no había visto antes en 32 años, y ha sucedido una y otra vez. La gente le pregunta al jefe de Policía, ‘¿por qué?’ No sabemos por qué. Solo pedimos a la comunidad que se una”, indicó el oficial.

Un oficial de la Policía de Houston que llegó al lugar y vio al sospechoso en el estacionamiento vestido completamente de negro y armado con una escopeta, le disparó y lo mató.