Actor de ‘Mi pobre angelito’ será investigado por caso de presunta violación

Por décadas, las primeras entregas de la saga de películas de ‘Mi pobre angelito’, protagonizadas por Macaulay Culkin, se han convertido en producciones de culto, y un clásico en la época decembrina, haciendo que sus personajes, más allá del mismo Kevin McCallister, referentes presentes en el imaginario de millones de personas al rededor del mundo.

Por lo anterior, así como en su momento generó desazón todo el problema personal de Culkin, ahora genera indignación el escándalo que rodea a otro de los actores de la recordada cinta: Devin Ratray, quien se encargó de dar vida en los films a Buzz McCallister; el hermano mayor del protagonista, quien ahora está bajo el foco de las miradas de los cinéfilos, pero también bajo la lupa de las autoridades, tras convertirse en el presunto responsable, de un lamentable caso de abuso sexual en Estados Unidos.

Según recogen las autoridades de la ciudad de Nueva York, el actor fue objeto de una denuncia de abuso sexual por parte de una joven identificada como Lisa Smith, quien era amiga del artista, y quien lo acusa de ser el perpetrador de un caso de violación en su contra, ocurrido en septiembre de 2017, en referida ciudad.

De acuerdo con las versiones entregadas en su momento por la denunciante, y sobre las que ha girado la investigación inicial en contra de Devin Ratray, los hechos ocurrieron durante una velada nocturna, en la que el actor departía con varios de sus amigos en un establecimiento público, y tras el término de esta, decidieron ‘seguirla’ en la residencia del actor, hasta donde se desplazó en compañía de este, y de otras personas.

Según Smith, pasado algún tiempo, evidenció que el actor la había drogado para ‘vencer su voluntad’, y después de que las otras personas se retiraron del lugar, este accedió a abusar de ella.

De acuerdo con la denuncia de la mujer, recogida por diversos medios de comunicación, ella presentaba imposibilidad para moverse, y advierte que, estando despierta, pudo evidenciar (porque estaba sintiendo lo que pasaba), que el actor la vulneró sexualmente, según ella.

Según la denuncia, si bien la presunta víctima abordó a Devin Ratray para confrontarlo por lo sucedido, este habría negado la acusación; no obstante, pasado cerca de un año tras lo ocurrido, ella halló una de las prendas que usó esa noche, y decidió ponerla a disposición de las autoridades para soportar las primeras denuncias que ya había interpuesto ante las autoridades, no obstante, según detallan medios internacionales, la evidencia se desapareció, y no se pudo constatar si se habrían podido evidenciar restos del ADN del actor en las prendas.

La mujer denunció que el caso interpuesto ante las autoridades no había avanzado, presumiendo eventuales negligencias por parte de los investigadores, por lo que pidió que el caso fuera reactivado.

Tras lo anterior, según precisa el medio estadounidense CNN, directivos de la Policía de la ciudad de Nueva York, han dispuesto avanzar en la investigación, por lo que ha elevado una solicitud pública para que cualquier otra persona que, eventualmente, hubiese sido víctima de Devin Ratray, o sospeche de ello, pueda poner su caso en conocimiento de las autoridades.

El año anterior, el actor había sido objeto de detención por parte de las autoridades policiales de Estados Unidos, luego de que su pareja, interpusiera en su contra una denuncia por delitos relacionados con violencia doméstica, más precisamente un intento de estrangulamientos durante una pugna interna.

El hombre recobró en ese momento su libertad, tras el pago de una suma cercana a los $ 25.000 dólares.

Smith ha apuntado a medios de su país que su intensión es evitar que el actor pueda poner en riesgo a otras mujeres, recordando los difíciles momentos que, según su denuncia, vivió por cuenta del acto abusivo perpetrado por el hombre.