Escasez de medicamentos antivirales y antibióticos preocupa en Estados Unidos, ¿qué está pasando?

Expertos también recuerdan la importancia de no automedicarse, más aún cuando se trata de niños, explicando que es necesario para los médicos establecer el tipo de enfermedad y así sugerir el tratamiento adecuado.

Autoridades sanitarias de Estados Unidos han encendido las alarmas en medio de una situación preocupante, y ad portas del comienzo de la temporada invernal, al evidenciar que existe una escasez de medicamentos usados en el control de enfermedades respiratorias infantiles como la tos y el dolor de garganta, a la vez que el popular dolor de oído, el cual suele atacar a miles de personas en esta temporada de fin de año.

En ese sentido, las autoridades, en declaraciones recogidas por medios internacionales, han advertido que medicamentos como el Tamiflu, en el caso de su versión para niños, ha comenzado a presentar serias ausencias en las estanterías de las farmacias, llevando a que incluso algunos padres hubiesen comenzado a recurrir a intentar paliar los síntomas de las enfermedades de sus hijos con medicamentos para adultos, notando el riesgo en ello, debido a que estos son muy fuertes para los menores y podrían derivar en otros efectos adversos para ellos.

En la misma onda, la advertencia de las autoridades afirma que, además de los antivirales, en la presente temporada también están escaseando los antibióticos, con lo que el adecuado tratamiento de otras enfermedades también está en ‘jaque’.

A través de las redes sociales, esta preocupación también se ha hecho evidente por parte de los padres de familia que en múltiples trinos han dado cuenta de la situación y han elevado un llamado a las correspondientes instancias para que pongan su lupa en la situación, mencionando que además del popular Tamiflu, hacen falta en las farmacias productos como Amoxicilina y Augmentin, así como el Albuterol; medicamento que los expertos refieren para el tratamiento de afecciones respiratorias en las que es necesario ‘abrir las vías’ y los pulmones.

Expertos en medicina pediátrica citados por medios locales como la cadena CNN, han advertido que una situación como la evidenciada en la coyuntura no tiene antecedentes de ese nivel en EE. UU. , afirmando que ello también ha contribuido a que, en algunos casos, las familias entren en caos debido a que pasan de superar un virus a adquirir otro, con serio debilitamiento de las condiciones de salud de sus integrantes, más aún, de los niños.

En ese sentido, el llamado de los expertos es a que se reporten los casos de falta de medicamentos ante una entidad llamada la Sociedad Estadounidense de Farmacéuticos del Sistema de Salud, la cual maneja esos registros, y, a través de los expertos de la Universidad de Utah se encargan de adelantar un proceso de verificación de dicha disponibilidad directamente con las farmacéuticas fabricantes.

Frente al particular, otras voces del gremio farmacéutico también han advertido que la presente crisis en las existencias de medicamentos no se trata de una crisis del sector de producción, sino que, por el contrario, se deriva del aumento mismo de la demanda, lo que hace que los stocks ‘se queden cortos’.

En ese sentido, también han referido que una de las causas es que el pico epidemiológico habitual se ha adelantado, presentándose antes de los previsto, y con una demanda aún superior a la esperada.

Sobre la situación denunciada respecto a que se ‘anticipó’ el pico de virus respiratorios, los CDC, o Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU., también han advertido que actualmente se estima que más de la mitad de los territorios del país presentan una afectación en materia de presencia de patologías que afectan el sistema respiratorio que está catalogada como “alta” o “muy alta”.

De esa manera, se ha advertido que una de las patologías predominantes se refiere a la influenza, la cual como ya se advirtió, comenzó a presentar un pico epidemiológico de manera anticipada, la que se suma la llamada RSV, cuyo diagnóstico y margen de positividad refiere que 1 de cada 5 pruebas de contagio da positiva, refiriendo un aumento significativo de acuerdo con las estadísticas del más reciente lustro.

En el mismo sentido, y sobre la ‘demanda’ de medicamentos como el Tamiflu, medios como CNN han referido que según la estadística, este medicamento presenta su momento más alto de recetas en los últimos 10 años para la temporada decembrina, una tendencia que se venía evidenciando incluso desde el año 2019.

No obstante, frente al tema de la escasez de medicamentos como Amoxicilina y Augmentin, los expertos han afirmado que no han logrado identificar las causas de su baja disponibilidad en las estanterías de la farmacia, advirtiendo que en ese caso, el fenómeno no puede ser explicado por un aumento en la demanda.

En ese sentido, algunos expertos han atribuido la situación a que este medicamento hubiese sido más necesitado debido a que producto de las gripas, las personas bajan sus defensas, y se hacen más vulnerables a enfermedades infecciosas que ameritan el uso de antibióticos como los ya referidos.

Frente al particular, los expertos también advierten sobre el riesgo de la automedicación, explicando que muchos padres recurren a suministrar algunos medicamentos a los menores con el ánimo de solventar sus dolencias, pero aclaran que en algunos casos ello no es conveniente sin la consulta de los especialistas, pues en algunos casos el tratamiento necesario es otro.

Pese a que las empresas se han comprometido a fortalecer la producción de los medicamentos referidos como escasos, con el propósito de hacer frente a la situación, también es importante entender que no es algo que pueda solventarse ‘de la noche a la mañana’, pues no hay existencia de estos medicamentos en las estanterías, y su desarrollo o producción también tomará tiempo, por lo que el surtir nuevamente estos medicamentos tomará su tiempo.

En ese sentido, se espera por parte de las empresas, comenzar a responder a esta situación durante los primeros días de diciembre, en una situación que se puede prolongar hasta finales de febrero.

Frente al panorama, en el caso de los padres de familia, el llamado de los expertos es a actuar bajo la batuta médica, señalando la importancia de que a través de estos pueda identificarse si las enfermedades que están presentando los niños son de naturaleza viral o bacteriana, pues de ello se desprende la estrategia de tratamiento.

Sobre el particular, Brigid Groves, farmacéutica y directora sénior de práctica y asuntos profesionales de la Asociación Estadounidense de Farmacéuticos, señaló, en declaraciones entregadas a CNN que “no queremos tratar a alguien que tiene covid con un antibiótico, porque no será efectivo”, advirtiendo que el uso inadecuado de algunos medicamentos puede contribuir a que estos virus generen “resistencia en nuestros agentes antimicrobianos bacterianos actuales”.

En ese sentido, profundizó diciendo que antes de preocuparse porque el menor reciba tratamiento, lo que debe importar es que ese tratamiento sea el adecuado.