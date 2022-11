El producto se comercializa por internet y no cumple con los requisitos exigidos.

Alerta sanitaria del Invima: marca de mezclas en polvo no tenía permiso de ser comercializada en Colombia

Las alertas sanitarias se emiten cuando hay sospecha de que un producto ponga en riesgo potencial para la salud de la población. Para el caso de Colombia, el encargado de emitir dichas alertas es el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos ‒ Invima.

Su más reciente alerta, luego de actividades de inspección, vigilancia y control, tiene que ver con la comercialización fraudulenta de los alimentos ‘Hazlo. Mezclas en polvo’, “debido al uso no autorizado de la notificación sanitaria NSA-0009115-2020, evidenciando además que, para estos alimentos, la etiqueta declara direcciones de fabricación que no corresponden a las registradas por el fabricante”, señalaron en el comunicado oficial.

Por las anteriores razones consideran que la comercialización de estos productos incumple la normatividad sanitaria vigente para alimentos y bebidas, según lo establecido en el artículo 3 literales b, c y d de la Resolución 2674 de 2013:”(...)

b) Su envase, rótulo o etiqueta contenga diseño o declaración ambigua, falsa o que pueda inducir o producir engaño o confusión respecto de su composición intrínseca y uso.

c) No proceda de sus verdaderos fabricantes o importadores declarados en el rótulo o que tenga la apariencia y caracteres generales de un producto legítimo, protegido o no por marca registrada y que se denomine como este, sin serlo.

d) Aquel producto que, de acuerdo a su riesgo y a lo contemplado en la presente resolución, requiera de registro, permiso o notificación sanitaria y sea comercializado, publicitado o promocionado como un alimento, sin que cuente con el respectivo registro, permiso o notificación sanitaria(...)”.

De igual manera, la comercialización de estos alimentos ha sido encontrada en redes sociales, e insisten en que se trata de alimentos fraudulentos y, bajo estas condiciones, no pueden ser comercializados en el país.

🚨¡Atención!🚨 #AlertaSanitaria sobre “Hazlo. Mezclas en polvo” Invima identificó la comercialización fraudulenta de estos alimentos, debido al uso no autorizado de la notificación sanitaria NSA-0009115-2020. ⬇️ pic.twitter.com/RF9i6PIfzr — Invima (@invimacolombia) November 21, 2022

Medidas para la comunidad en general

En la comunicación oficial, solicitaron a la población en general:

Abstenerse de adquirir los alimentos relacionados en esta alerta. Se recomienda a los consumidores que hayan adquirido los alimentos relacionados en esta alerta, suspender su consumo. El Invima solicita a los ciudadanos consultar de manera permanente su página web, https://app.invima.gov.co/alertas/alertas-alimentos-bebidas y redes sociales dispuestas por este Instituto @invimacolombia (Twitter, Instagram, Facebook) para conocer información relacionada con alimentos y/o bebidas que puedan afectar la salud de los colombianos.

Medidas para secretarías de salud departamentales, distritales y municipales

En estos casos, la alerta sanitaria debe tener un procedimiento diferente para las entidades territoriales, por eso el Instituto insistió en cuatro recomendaciones más.

Realizar búsqueda activa de los alimentos relacionados en la alerta. Realizar las actividades de inspección, vigilancia y control en los establecimientos de su competencia que potencialmente puedan comercializar estos alimentos y tomar las medidas sanitarias a que haya lugar. Dar a conocer la alerta sanitaria del Invima en los medios de comunicación que tengan disponibles (página web, redes sociales, entre otros). Informar al Invima en caso de encontrar estos alimentos. Para mayor información comuníquese con la entidad a la línea telefónica en Bogotá (+57) (601) 7422121 ext. 4500 o al correo electrónico: alertas_alimentos@invima.gov.co

Otras alertas sanitarias

A través de sus redes oficiales, el Invima emitió una alerta sanitaria para que se suspenda la distribución de un lote específico de un medicamento usado para tomar exámenes en los huesos. Según reveló esa entidad, se trata del fármaco Draximage MDP, que es distribuido por la empresa Jubilant Radiopharma, encargada de importarlo.

Se trata de un fármaco que viene en un vial de vidrio de 10 mililitros con “un tapón de caucho color gris y cierre flip-off aluminio con botón plástico gris”.

En la alerta sanitaria emitida por el Invima, se advierte que fue la misma compañía la que tomó la decisión de realizar el “retiro voluntario” del lote número 1K144A del medicamento, debido al riesgo que podría representar para los pacientes que hagan uso de él.

La empresa optó por alertar al Invima debido a “una partícula de vidrio encontrada en uno de los viales del lote en mención”. Además de contactar a la autoridad sanitaria, advirtieron que la empresa les “informó a las radiofarmacias de baja complejidad que adquirieron unidades de este producto, que su uso puede ocasionar riesgos para la salud y, por lo tanto, se debe suspender la administración de manera inmediata”.