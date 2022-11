Joven creó una cápsula del tiempo que espera se abra en el año 12.022 ¿Qué metió ahí?

Sunday Nobody es el nombre de un joven artista, de 28 años, que ha despertado la curiosidad de sus vecinos en el sur de la Seattle, Estados Unidos, tras haber emprendido una particular empresa o proyecto particular que consiste en la creación de una ‘urna del tiempo’, con la que pretende dejar un legado ‘histórico’ a los seres humanos que le sucederán en la Tierra, para la que estableció que deberá ser abierta solamente en el año 12.022; es decir, dentro de 10.000 años.

Si bien la fabricación y la ubicación de la urna despertaron la curiosidad de su entorno, luego de que el hombre publicara su proyecto a través de las redes sociales, lo que más sorpresa ha generado es precisamente su contenido, pues el joven dispuso que lo único que estará contenido en dicho ‘sarcófago’ especial, cuidadosamente fabricado, es un paquete de una marca especial de frituras o golosinas: Cheetos, en una de sus referencias superpicantes conocida como “Flaming Hot”.

Pese a que el hecho ha despertado sorpresa, este se puede entender precisamente como parte del trabajo especial del artista, pues sus obras de arte se han basado en lo que él ha calificado como ‘Arte Meme’.

Si bien en el pasado hay personas que han dispuesto de cofres especiales ubicados en sus residencias o patios particulares con algunos bienes preciados que desean sean ‘descubiertos’ por futuras generaciones, en el caso de este artista, el cofre diseñado y construido por él mismo tiene especiales especificaciones, y le llevó un buen tiempo construirlo, según recogen medios internacionales, pues además de invertir tiempo, y esfuerzo en la fabricación de la cápsula, el joven también destinó importantes recursos en su fabricación, debido al tiempo que estimó debía permanecer sellada la cápsula, y el reto de que esta pueda ‘sobrevivir’ por 10.000 años.

Así, el ataúd o cápsula especial que ha dispuesto el joven, llega a pesar un estimado de 3 mil libras, por lo que requirió de un equipo especial para transportarla y ubicarla en el lugar final en el que estimó debía permanecer con una inscripción grabada en su tapa que da cuenta del propósito de la urna, y especifica el año en el que podrá ser abierta.

Además, en su interior, el hombre realizó otra inscripción en la que explica de qué se trata el especial paquete de alimento, señalando además su composición y parte de su significado en la cultura actual.

Si bien el hombre no ha precisado el lugar en el que finalmente dispuso el pesado cofre, si se conoce que debido a su peso requirió de equipos especiales para su traslado, hecho que quedó registrado en una serie de fotografías que el mismo artista ha presentado a través de sus redes sociales, en las que reveló parte del proceso, y la forma ‘especial’ en la que dispuso el paquete de frituras en el interior de la cápsula.

El proceso total fue difundido por el artista en su cuenta particular de TikTok, en la que además se puede ver que las frituras quedaron especialmente protegidas ante la ocurrencia de fenómenos naturales.

Según recogen medios internacionales, el hombre ha explicado en entrevistas, concedidas a medios de comunicación en su país, que prefirió emplear un paquete especial de ‘Cheetos’ en su proyecto, estimando que son de las golosinas que más pueden llegar a ‘tocar fibras’ en los habitantes del futuro que descubran la capsula, hecho contrario a otros alimentos de la actualidad.

Si bien el joven ha recibido múltiples críticas por su proyecto particular, él las ha tomado con gracia explicando que muchas veces resulta interesante desarrollar actividades ‘que no tiene propósito’, explicando que este hecho se enmarca en su estilo particular de hacer arte, explicando que no todas esas expresiones tiene un ‘gran fin’ o simbolismo, y en algunos casos, simplemente lo que se busca es lograr una reacción sencilla, pero a la vez tan difícil como la risa.

Según recogen medios locales, el joven ha revelado que tras la publicación de su obra de arte, también ha recibido críticas por la destinación tan elevada de recursos en ese proyecto particular, explicando que este ha contado con su financiación exclusiva, derivada de su propio trabajo, advirtiendo que, además de ser un curioso artista con su género particular, ‘Arte Meme’, también cuenta con un empleo normal, de donde han derivado los recursos necesarios para su obra.

A través de las redes sociales, el hombre suele publicar algunas fotografías de su particular estilo de arte, el cual se caracteriza por el uso de elementos de la cultura contemporánea, los cuales eleva al arte abstracto.

El hombre venía planeando este proyecto desde hacía un buen tiempo, buscando la colaboración de algunos de sus conocidos y vecinos, a quienes debió explicar que si bien iba a enterrar una suerte de sarcófago, este, para su tranquilidad, no iba a contener restos humanos.

¿Usted qué hubiese depositado en una urna que se abrirá en 10.000 años?