‘Tiktoker’ muestra cómo es vivir en un apartamento de 9 metros cuadrados, pagando USD 950 al mes

Por medio de TikTok, varios usuarios de la plataforma de videos están mostrando constantemente sus molestias; algunas suelen ser virales a pesar de solo tener mensajes cortos y videos de poca duración.

Se trata de la historia de un joven, identificado como Ron Ervin, quien decidió mostrarle al mundo que vive en uno de los apartamentos más pequeños de una de las ciudades más costosas de Estados Unidos, Nueva York.

El joven, a través de la plataforma de videos, dejó ver cómo es el lugar, que tan solo mide 9 metros cuadrados, y por el que, según él, paga 950 dólares al mes, más de 4 millones de pesos colombianos.

En el reducido espacio, el ‘tiktoker’ solo cuenta con una cama individual, un juego de cajones que usa como escritorio y un perchero. Además, en el área de su cocina hay una mininevera, una parrilla para asar, un lavadero y un gabinete de pared.

Un pequeño detalle que no se puede pasar por alto es que el lugar no posee baño privado, pues según cuenta el joven en el video, lo comparte con otra persona.

Ervin también ha contado que su apartamento lo encontró publicado en Craigslist, un sitio web de anuncios clasificados; además de que se encuentra ubicado en un “barrio divertido” cerca de la Universidad de Nueva York, llamado St. Mark’s Place, información confirmada por la página Suggest.

Finalmente, según indicó Ron Ervin a medios de comunicación como Insider, en este apartamento de Nueva York se encuentra viviendo desde hace más de un año, y aunque su estatura es de 1,88 metros, dice no sentir claustrofibia ni afectarle el pequeño espacio.

“En Nueva York, siempre estás fuera de casa, así que la ciudad es una especie de sala de estar”, señaló.

¿Cómo ingresan los vehículos de exhibición a los centros comerciales?

Una reconocida marca de carros resolvió una de las mayores inquietudes que muchos usuarios se hacen al respecto, a través de la plataforma de videos: ¿cómo ingresan los vehículos en exposición a los centros comerciales?

En el video publicado en TikTok, se puede observar el recorrido que hace el vehículo iniciando desde fuera del centro comercial. El auto ingresa por una puerta, que, al parecer, son de acceso restringido y solo para el uso de los empleados.

Una vez allí, el carro entra, circulando a baja velocidad por el establecimiento hasta llegar al lugar indicado para su exposición. Claramente, este proceso se realiza cuando, al parecer, el centro comercial está completamente vacío, ya sea en la noche o en la madrugada, antes de su apertura.

Sin duda alguna, el video que cuenta con más de 400 mil reproducciones, generó miles de comentarios y reacciones de los internautas.

“¿Cómo que no les dan la pastilla de chiquitolina?”, “¿Cómo que no vienen desarmados?”, “Eso es montaje, todos sabemos que primero entran el carro y después construyen el edificio”, “Mentira. Los meten desde arriba con helicóptero y los bajan”, “Pensé de construían el centro comercial después de poner el carro 😳”, “Encontré la respuesta a mis 26 años hahaha”, “pensé que el carro era impreso en 3D”, “Mentira amigos meten un carrito chiquito y lo riegan por un mes hasta que crece”, “Yo pensaba que venían en piezas como los legos”, “Jajajajaja gracias en serio siempre habia tenido esa dudaaaaaa lo juro 🤣🤣🤣”, “Puedo morir en paz! 😅 Pensé que construían alrededor del carro 😅”, “y osea que no llevan cruas para ponerlos 🥺?”, fueron algunos de los comentarios.

La perrita amante del Hip Hop que causa furor en TikTok

El contenido de la cuenta @love_n_naz se ha viralizado gracias a los videos compartidos de una perrita amante del hip hop que ha cautivado y le ha robado el corazón a más de uno.

Su perfil, con más de dos millones de seguidores, ha llamado la atención por la actitud y el gusto que tiene la simpática mascota, de raza Pitbull, al escuchar los temas musicales de reconocidos artistas como 50 Cent, Eminem, Snoop Dog y Tupac.

Lo que más ha llamado la atención de los videos es que cada uno cuenta con una caracterización distinta, pues su amo se encarga de vestirla para el momento, con pañoletas, pelucas, gorras, sombreros, cadenas o lentes, dándole un toque encantador a la mascota.

Sin duda, los comentarios y reacciones no se han hecho esperar, alagando a la perrita por su actitud y gusto por esta música. “Lo siente”. “El can en su vuelo interno”. “Lo más hermoso que van a ver hoy”. “Casi he pasado la mayor parte de mi tiempo en TikTok viendo tus videos. ¡El mejor contenido!” y “Ja, ja, ja, lindo todo, ojo chino con la bandana”, son algunos de los comentarios.