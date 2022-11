Expertos piden a los ciudadanos no automedicarse con antibióticos, ¿por qué?

La resistencia a los antibióticos es una de las principales preocupaciones de las autoridades sanitarias en Colombia y el mundo. Por eso, la Organización Mundial de la Salud (OMS) promueve que cada año se realice la Semana Mundial de Concientización sobre el uso de los Antimicrobianos.

Para explicarlo de forma sencilla, la resistencia a antimicrobianos se da cuando los microorganismos son expuestos a medicamentos y aprenden a eludir sus efectos. Es decir, sufren cambios que les permiten resistir a los fármacos.

“La gente se moría de muchas infecciones. Era una gran causa de muerte en el siglo XIX”, aseguró el epidemiólogo Carlos Álvarez durante un evento en vivo de la Secretaría de Salud de Bogotá que se realizó este 21 de noviembre. “Eso dejó la sensación de que son drogas milagrosas y que no hacen daño”, indicó.

Advirtió que así como las personas se abstienen de tomar medicamentos para otras enfermedades porque no han sido diagnosticadas, deberían usar el mismo principio para los antibióticos. No obstante, Álvarez advirtió que es común que por cualquier malestar se usen antibióticos, pese a que las personas no necesariamente presentan infecciones.

Y resaltó que los antibióticos se deben usar únicamente para infecciones bacterianas, no para los síntomas causados por los virus. “Es como si usaran un arpón de cazar ballenas para capturar un colibrí. Son cosas totalmente diferentes”, indicó Álvarez durante su intervención.

También advirtió que aun cuando un médico receta antibióticos, también se corren riesgos. Explicó que es fundamental tomar esos medicamentos con las dosis y los tiempos adecuados. Esto, indicó, se debe a que el nivel del antibiótico debe ser adecuado en los tejidos y en la sangre de los pacientes.

Si se usan dosis o tiempos inadecuados, pueden causar que las bacterias empiecen a desarrollar resistencia a los antibióticos.

Álvarez también indicó que durante la pandemia de covid-19 se generó una tendencia a usar más antibióticos. En todo caso, recordó que pese a las teorías que promovieron algunos personajes públicos sobre la posibilidad de usar antimicrobianos para contrarrestar la infección por coronavirus, como el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, o el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina.

La evidencia científica demostró, sin embargo, que esto no tenía ningún efecto positivo. De hecho, sostuvo que a ocho de cada diez personas se les recetaron antibióticos cuando resultaron positivas para covid-19, pero con el transcurso de los meses los médicos dejaron de recetarlos,

Ya hay bacterias con resistencia a los antibióticos en el país

Las autoridades ya tienen registros de padecimientos que son causados por agentes bacterianos que son capaces de eludir los efectos de los antimicrobianos.

En Colombia, por ejemplo, el Instituto Nacional de Salud (INS) hace una vigilancia detallada de dos tipos grandes de tuberculosis, la enfermedad a secas y la que presenta”farmacoresistencia”. Esto se debe a que la tuberculosis es causada por una bacteria llamada mycobacterium tuberculosis.

Así, por ejemplo, se sabe que hasta comienzos de octubre de este año el sistema de salud colombiano había identificado 331 casos de tuberculosis farmacoresistente. El 91,2 % de esos casos fueron detectados en tuberculosis pulmonar y el 8,8 % en extrapulmonar.

La evidencia científica muestra que los antibióticos no sirven para tratar la covid-19. - Foto: API

En el 44,11 % de los casos se trató de una tuberculosis monoresistente, es decir, que eludía un antibiótico. Y en el 25,68 % de los casos se identificó una resistencia a los antibióticos isoniazida y la rifampina.

Así mismo, se encontró que la mayoría de los casos se concentra en el departamento de Antioquia, que acumula el 23,10 % del total de reportes a nivel nacional. Le siguen Bogotá con el 9,73 % de los casos y Cali con el 9,12 %.