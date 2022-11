La vacuna para combatir el fentanilo ya pasó las pruebas con animales sin efectos secundarios

Un controvertido medicamento se estaría gestando en los laboratorios de Estados Unidos. Se trata de una vacuna en contra de los efectos negativos que deja el consumo de fentanilo, la droga letal que ha venido causando cientos de muertes cada año por su consumo y sobredosis.

Pues bien, en un estudio desarrollado por expertos de la Universidad de Houston, Texas, así como otras entidades y colaboradores, y que fue publicado por la revista Pharmaceutics, se dio a conocer una vacuna que tiene como objetivo evitar las complicaciones de la mencionada droga.

Según se recalcó en el artículo, la vacuna contra los opioides, entre ellos el fentanilo, evita que la droga llegue al cerebro y produzca los efectos típicos en la conducta y la salud de quien la consume, por lo que, además de evitar las muertes, también podría ayudar a terminar con el abuso de estas sustancias en la población afectada.

“Creemos que estos hallazgos podrían tener un impacto significativo en un problema muy grave que aqueja a la sociedad durante años: el uso indebido de opioides”, explicó en una misiva para la opinión pública, Colin Haile, quien además de ser autor principal de la investigación, también es profesor asociado de investigación de psicología en la UH y el Instituto de Medición, Evaluación y Estadística de Texas ( TIMES), y miembro fundador del UH Drug Discovery Institute.

Y agregó: “Nuestra vacuna es capaz de generar anticuerpos anti-fentanilo que se unen al fentanilo consumido y evitan que ingrese al cerebro, lo que permite eliminarlo del cuerpo a través de los riñones. Por lo tanto, el individuo no sentirá los efectos eufóricos y podrá ‘volver al carro’ hacia la sobriedad”, haciendo referencia a la forma en cómo actúa el medicamento.

Hasta el momento, el medicamento ha sido probado en ensayos clínicos con algunos animales como ratones, los cuales no tuvieron efectos secundarios y lograron se inmunizadas contra el opioide, por lo que se informó sobre el comienzo de la siguiente fase, en la que los expertos estarán creando la vacuna con características para humanos, y así poder iniciar la fase de pruebas con esta población.

“Los anticuerpos anti-fentanilo eran específicos para el fentanilo y un derivado del fentanilo y no reaccionaron de forma cruzada con otros opioides, como la morfina. Eso significa que una persona vacunada aún podría recibir tratamiento para aliviar el dolor con otros opioides”, explicó el científico, afirmando que, a pesar de las consecuencias que se puedan dar como respuesta a otras afecciones de los usuarios.

“El uso y la sobredosis de fentanilo es un desafío de tratamiento particular que no se aborda adecuadamente con los medicamentos actuales debido a su farmacodinámica y el manejo de la sobredosis aguda con la naloxona de acción corta no es adecuadamente efectivo ya que a menudo se necesitan dosis múltiples de naloxona para revertir los efectos fatales del fentanilo”, aseveró Therese Kosten, quien comparte la autoría principal del ensayo, además de ser profesora de psicología y directora del programa de Neurociencia conductual.

Así entonces, Kosten señala que la vacuna contra el fentanilo representa un “cambio de juego”, en medio de la guerra contra el fentanilo, que ya se suma a los opioides sintéticos que dejan más de 150 muertes diarias en Estados Unidos, puesto que este es 50 veces más fuerte que la heroína y 100 más que la morfina.