Mariah Carey: autoridades de Estados Unidos le dicen ‘no’ a su propósito de ser legalmente ‘la reina de la Navidad’

Esta semana se conoció oficialmente una decisión tomada por Oficina de Marcas Registradas y Patentes de Estados Unidos, entidad que se pronunció en contra de una solicitud presentada meses atrás por la cantante estadounidense Mariah Carey, reconocida, entre otras cosas por la interpretación del tema ‘All I Want For Christmas Is You’, una canción que se ha hecho mundialmente icónica en la temporada decembrina, quien en virtud de esta ha sido conocida como ‘la reina de la Navidad’.

Precisamente, la solicitud que había radicado Mariah Carey ante la referida oficina, buscaba que se hiciera oficial y legal el registro de dicho nombre: ‘reina de la Navidad’, como una marca de su propiedad, con el fin de también poderlo emplear en una serie de artículos referidos a sus marcas particulares de música y artículos de la temporada.

Según refieren medios internacionales, la solicitud presentada en el pasado mes de mayo por Carey, apuntaba además del nombre ‘Queen of Christmas’ o ‘Reina de la Navidad’, por lograr eventual derecho sobre el nombre ‘Princesa de la Navidad’, e incluso sobre la sigla ‘QOC’, abreviatura del primero de los nombres mencionados.

Una de las principales razones esbozadas en la resolución de la solicitud, por parte de la Junta de Apelaciones y Juicios de Marcas Registradas de Estados Unidos, se refirió precisamente a que otra artista, identificada como Elizabeth Chan, quien también tiene el mismo apodo en el mundo del espectáculo, acudió a las correspondientes instancias para presentar un recurso orientado a frenar o impedir la solicitud radicada por Carey, quien pretendía el uso exclusivo.

Sobre el particular, medios internacionales recuerdan que recientemente, en declaraciones entregadas a prensa especializada en el mundo del espectáculo, Eizabeth Chan, de 42 años, sentenció en una entrevista que la pretensión de Carey ‘no era correcta’, afirmando que precisamente la “Navidad es para todos y está pensada para ser compartida y no poseída”.

Frente al recurso impuesto por Chan, reconocida por sus producciones de música de la temporada decembrina, se ha conocido que el recurso en contra de la petición de Carey fue presentado en el mes de noviembre, y que para su satisfacción, resultó favorable.

Medios internacionales también han evocado parte del alegato de Chan, quien señaló que ella también ha recibido ese título gracias a que su pequeña empresa, en el trabajo en que se basa su vida, se ha dedicado a ‘unir personas en la temporada navideña’, lo que le mereció comenzar a ser reconocida con ese remoquete.

“Llevo ese título como una insignia de honor y con pleno conocimiento de que será, y debería ser, otorgado a otros en el futuro”, afirmó en declaraciones que se conocieron respecto de la apelación a la solicitud de Carey.

Carey se posesionó en el apelativo de ‘la reina de la Navidad’, gracias a una producción musical que salió al aire en 1994, y que la catapultó a la fama internacional, convirtiéndola en un referente navideño. No obstante, Carey también ha tenido problemas legales por dicha producción, en tanto hay personas que reclaman la coautoría del tema, en un caso que está ante los estrados, y que expertos han advertido que no tiene mayor asidero, considerando que Carey puede salir victoriosa. Dicha demanda, interpuesta por un hombre identificado como Andy Stone, reclama la indemnización de 20 millones de dólares.

Frente al asunto particular de ‘la reina de la Navidad’, medios católicos han aplaudido la decisión de la oficina de patentes de Estados Unidos, advirtiendo que ‘la reina de la Navidad’ es un honor correspondiente solo a la virgen María, recordando incluso que, en el pasado, la misma Mariah Carey lo ha reconocido así, citando incluso una entrevista entregada por la cantante en 2021.

Recientemente, a través de su cuenta de Instagram, la cantante estadounidense reveló en 2022 cumplirá un sueño de niñez, referido a su anhelo de cantar en el tradicional desfile del día de acción de gracias en Estados Unidos, organizado por la popular tienda Macys, el cual se desarrollará el próximo 24 de noviembre.

Una semana atrás, la cantante también había anunciado el lanzamiento de un cuento, escrito por ella, en el que un personaje, a quien se refiere como ‘la pequeña Mariah’, vive aventuras en la temporada decembrina. El cuento anunciado por la cantante lleva precisamente el nombre de ‘La princesa de la Navidad’.