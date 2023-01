“No se ajustan a las normas del derecho”: Acnur reprochó la nueva normativa migratoria de Estados Unidos

Este viernes, 6 de enero, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha señalado que las nuevas medidas fronterizas de Estados Unidos “no se ajustan a las normas del derecho de los refugiados”, según ha comunicado el portavoz de la agencia, Boris Cheshirkov, en Ginebra.

Para la agencia de la ONU para los refugiados, las nuevas normas negarían a los migrantes la posibilidad de solicitar asilo en Estados Unidos si cruzan de México al territorio estadounidense sin permiso.

Estados Unidos ha interceptado a 2,3 millones de migrantes en su frontera con México durante los últimos 12 meses. Foto: AP. - Foto: Foto: AP.

Por otra parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó este jueves que gracias a las nuevas medidas, hasta 30.000 personas al mes procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela podrían entrar en el país de forma legal si cumplen una serie de requisitos, entre ellos, probar que pueden permitirse un billete de avión.

En este sentido, Cheshirkov ha afirmado que si bien desde ACNUR aplaudían la ampliación de las vías seguras de entrada a Estados Unidos para algunos países, estas nuevas normas “no deben impedir que las obligadas a huir ejerzan su derecho humano fundamental a buscar seguridad”.

Según han comunicado desde la agencia, ACNUR se encuentra en este momento analizando las nuevas medidas anunciadas y evaluando las consecuencias de su aplicación, las cuales permitirán la entrada de “un número sin precedentes de personas” de las cuatro naciones mencionadas.

Además, ACNUR ha recalcado su preocupación por la continuidad de la polémica norma sanitaria, conocida como Título 42, que permite la expulsión inmediata de los migrantes, pues el Tribunal Supremo de Estados Unidos anunció a finales de diciembre que por motivos sanitarios dicha norma seguirá vigente.

“Lo que estamos reiterando es que esto no está en consonancia con las normas de derecho de los refugiados, ni para establecer un vínculo entre las vías seguras y legales que se han anunciado y, por supuesto, acogemos con satisfacción la ampliación de las normas que, por un lado, son accesibles para algunas personas, con la restricción del derecho a solicitar asilo para muchas más que no son elegibles para estas vías”, concluyó Cheshirkov.

Migrantes se reúnen en un cruce hacia El Paso, Texas, visto desde Ciudad Juárez, México, el 20 de diciembre de 2022. (AP Photo/Christian Chavez, File) - Foto: AP

“No vengan a la frontera”

“No vengan a la frontera” sin haber iniciado antes un proceso legal, pidió este jueves 5 de enero el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a los migrantes que llegan al país en cifras récord. El mandatario prometió una estrategia “segura y humana”, en un discurso en la Casa Blanca.

El presidente afirmó haber enviado anteriormente al Congreso una legislación integral para revisar “lo que ha sido un sistema migratorio roto durante mucho tiempo”. “Pero los republicanos del Congreso se han negado a considerar mi plan integral”, aseguró, y culpó a los “republicanos extremistas” del estancamiento.

El tema migratorio será uno de los temas claves de sus reuniones la próxima semana con el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en México. “Tenemos una agenda apretada” para esta cumbre de dirigentes de América del Norte que se celebrará lunes y martes y a la que también asistirá el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, dijo Biden.

¿Qué es el Título 42 y por qué afecta a los migrantes que quieren ingresar a Estados Unidos?

El Tribunal Supremo de Estados Unidos determinó hace unos días que la política fronteriza de la era Trump, conocida como Título 42, que permite a la Administración negar la oportunidad de solicitar asilo a los migrantes por cuestiones sanitarias, permanecerá en vigor hasta que finalice la disputa legal en todos los estados.

En marzo de 2020, el gobierno del expresidente Donald Trump activó este dispositivo sanitario para poder expulsar sin demora a los migrantes indocumentados detenidos en las fronteras terrestres, incluidos los potenciales solicitantes de asilo.

Esta medida de expulsión inmediata no admite recurso y no prevé ningún regreso automático al país de origen. Aunque existen algunas excepciones para ucranianos, desde la invasión de su país por Rusia, o para menores que no estén acompañados.

Migrantes venezolanos se paran cerca del río Bravo, la frontera entre México y Estados Unidos, mientras esperan el anuncio sobre el fin del Título 42 el 21 de diciembre, en Ciudad Juárez, México, 17 de diciembre de 2022. - Foto: REUTERS

Defensores de derechos humanos y expertos consideran que la norma es violatoria de los tratados internacionales. Estiman que es “inhumano” impedir que un potencial solicitante de asilo formule su petición. Según ellos, el dispositivo actual motiva a los migrantes a cruzar la frontera de forma clandestina y a tomar riesgos cada vez mayores para lograrlo, atravesando desiertos hostiles o ríos en los que se pueden ahogar.

La inmigración es un tema políticamente explosivo en Estados Unidos. La oposición republicana ataca constantemente a Biden sobre este tema, acusándolo de ser demasiado laxo con el control del paso fronterizo.

*Con información de Europa Press y AFP.