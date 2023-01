Nueva derrota republicana: Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó el intento de mantener la ley migratoria de Trump

Fiscales de estados conservadores y que son gobernados por Republicanos en Estados Unidos, intentaron defender de carga pública la cual en el gobierno de Joe Biden ha tenido cambios que han llevado a que convierta más laxa.

Esta ley de carga pública instalada en el gobierno de Donald Trump le negaba la residencia permanente a aquellos ciudadanos que podrían llegar a recibir ayuda del gobierno durante su estadía en el país. Sin embargo la Corte Suprema estudió la demanda de los republicanos para que esta se mantuviera tal como estaba antes de que Biden la actualizara.

La migración en Estados Unidos es un tema álgido tanto para los ciudadanos como los políticos del país - Foto: AFP / Francisco Ramos

Sin embargo el ente máximo de la justicia en Estados Unidos rechazó los argumentos de los fiscales por lo que seguirá vigente con los cambios que el actual mandatario ha realizado durante su gobierno.

Aunque esta arista de la ley migratoria que implantó Donald Trump no seguirá como lo planeaban, hay otras que sí, como el Título 42.

En los últimos meses se han visto casos polémicos, como el del gobernador de Texas que envió en aviones a la casa de la vicepresidente Kamala Harris a inmigrantes indocumentados en varios buses - Foto: Getty Images / Jasmin Merdan

Precisamente la misma Corte Suprema anunció hace unos días que el gobierno de Joe Biden no podrá detener la expulsión de inmigrantes por razones de salud pública, y que el gobierno deberá continuar aplicando la controvertida medida instaurada en el gobierno Trump.

De acuerdo con el Tribunal Supremo, este programa, que cientos de migrantes esperaban que se levantara a final de este año, debe continuar.

Los jueces aprobaron con cinco votos a favor y cuatro en contra mantener la medida, la cual entró en vigor nuevamente el pasado 21 de diciembre.

En la decisión, el tribunal estadounidense también acordó escuchar los argumentos orales de distintos estados a partir del próximo mes de febrero en una disputa legal que se ha prolongado durante meses, según informó la cadena CNN.

Los caminantes migrantes que viajan por Centroamérica se han vuelto un problema social para los países de esa parte del continente - Foto: Foto Prensa Migración de Guatemala

La decisión se da luego de que la Casa Blanca acusara al gobernador de Texas, Greg Abbott, de poner en peligro las vidas de los migrantes, después de que llegaran varios buses fletados a la puerta de la residencia oficial de la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, y que habrían sido enviados supuestamente por Abbot.

Por su parte, el Gobierno de Texas reforzó la seguridad de la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso para evitar la entrada de migrantes en medio de la controversia legal por la política migratoria en Estados Unidos.

Greg Abbott, gobernador de Texas, ha enviado varios buses cargados con migrantes a la residencia de la vicepresidente, Kamala Harris - Foto: Getty Images / Brandon Bell / Fotógrafo de plantilla

¿Qué es el Título 42?

En marzo de 2020, el gobierno del expresidente Donald Trump activó este dispositivo sanitario para poder expulsar sin demora a los migrantes indocumentados detenidos en las fronteras terrestres, incluidos los potenciales solicitantes de asilo.

Esta medida de expulsión inmediata no admite recurso y no prevé ningún regreso automático al país de origen. Aunque existen algunas excepciones para ucranianos, desde la invasión de su país por Rusia, o para menores que no estén acompañados.

Archivo - Una familia migrante de Venezuela se traslada a un vehículo de transporte de la Patrulla Fronteriza después de que ellos y otros migrantes cruzaron la frontera entre Estados Unidos y México. (AP Photo/Eric Gay) - Foto: AP

Defensores de derechos humanos y expertos consideran que la norma es violatoria de los tratados internacionales. Estiman que es “inhumano” impedir que un potencial solicitante de asilo formule su petición. Según ellos, el dispositivo actual motiva a los migrantes a cruzar la frontera de forma clandestina y a tomar riesgos cada vez mayores para lograrlo, atravesando desiertos hostiles o ríos en los que se pueden ahogar.

La inmigración es un tema políticamente explosivo en Estados Unidos. La oposición republicana ataca constantemente a Biden sobre este tema, acusándolo de ser demasiado laxo con el control del paso fronterizo.

Con información de AFP y Europa Press.