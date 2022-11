Policía de Idaho encuentra nueva pista tras cuádruple homicidio de estudiantes

Los investigadores han rastreado un área boscosa detrás de la casa donde los cuatro estudiantes de la Universidad de Idaho fueron brutalmente asesinados a puñaladas el fin de semana pasado para verificar posibles puntos de ventaja que el asesino pudo haber explotado.

Las fotos capturadas en la escena el domingo por Fox News muestran a los detectives recorriendo los bosques cercanos mientras investigaban dónde podría haber estado al acecho el posible asesino antes de apuñalar fatalmente a los cuatro estudiantes universitarios.

Ahora bien, dicha escalofriante teoría fue puesta a prueba ya que la policía hasta el día de hoy, dice que aún no tiene pistas prometedoras y que no ha encontrado un arma homicida, una semana después de que los cuatro estudiantes fueran encontrados brutalmente asesinados .

Esa búsqueda en la espesura coincidió con que el mes pasado a solo tres millas del lugar de la matanza se encontraba un perro desollado. - Foto: Getty Images / Ashley Cooper

Los estudiantes Kaylee Goncalves, 21, Xana Kernodle, 20, Madison Mogen, 21 y Ethan Chapin, 20, fueron apuñalados fatalmente el domingo 13 de noviembre entre las 3 am y las 4 am.

Se vio a los investigadores en Moscú, Idaho, mirando a través de los arbustos acordonados detrás de la casa en King Road. Las fotos de la escena de este domingo muestran que las autoridades federales también estaban presentes.

Los investigadores se posicionaron en varios lugares del bosque, mientras buscaban desesperadamente pistas cerca de la escena del crimen.

También se vio a la policía local mirando a través de un sedán Chevrolet blanco estacionado afuera de la casa donde ocurrieron los asesinatos, informó Fox .

Esa búsqueda en la espesura junto a la casa coincidió con la revelación de que el mes pasado a solo tres millas del lugar de la matanza se encontraba un perro perteneciente a una pareja de ancianos.

El animal fue encontrado desollado, es decir sin su piel, y sólo le quedaba pelaje en las patas y la cara .

El perro de Pam y Jim Colbert, Buddy, fue desollado y cortado fatalmente después de que lo dejaran salir de su casa el 21 de octubre. Sin embargo, actualmente, la policía no vincula la muerte de Buddy con los asesinatos de los estudiantes, a pesar de las preocupaciones de los residentes locales.

La búsqueda de este domingo en los bosques en busca de evidencia adicional se produjo horas antes de que la policía dijera el domingo durante una conferencia de prensa que muchas otras personas estaban en la casa cuando se realizó la llamada al 911 informando del asesinato.

El Departamento de Policía local realizó una conferencia de prensa el domingo para brindar actualizaciones sobre el estado de la investigación, que hasta el momento no ha arrojado pistas convincentes.

El jefe dijo que la llamada al 911, realizada a las 11:58 a.m., se hizo desde el teléfono “de uno de los compañeros de cuarto sobrevivientes”, pero no compartió quién era. “Había ‘otros amigos’ en la residencia cuando se hizo la llamada al 911″, dijo.

Hasta el domingo, el jefe del Departamento de Policía, James Fry, dijo que se habían recibido e investigado más de 640 pistas. De hecho, los policías han realizado 90 entrevistas sobre la masacre hasta el momento.

Los investigadores revelaron previamente que Dylan Mortensen y Bethany Funke, los otros dos residentes de la casa fuera del campus, estaban en casa la noche del ataque.

Ahora, las autoridades dicen que, incluso, había otras personas en la casa cuando la policía fue enviada a la escena. “Había otros amigos que habían llegado al lugar”, dijo Fry el domingo, confirmando las especulaciones de que otros estaban en la casa.

A su llegada, la policía localizó a las cuatro víctimas: dos estaban en el segundo piso y dos en el tercer piso. “Algunas de las víctimas tenían heridas defensivas y cada víctima fue apuñalada varias veces”, dijo el capitán de la policía local, Roger Lanier.

Lanier confirmó que han descartado a Mortensen y Funke en relación con este crimen, así como a un hombre que se ve en cámara en el camión de comida en el que se detuvieron Goncalves y Mogen antes de irse a casa.

“Cualquier informe en línea que indique que las víctimas habían sido atadas y amordazadas no es exacto”, dijo Lanier, luego de confirmar que no parecía haber signos de agresión sexual. Hasta el momento, la policía aún no ha arrestado a ningún sospechoso.