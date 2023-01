Video | Mujer deseó la muerte a pasajeros de un avión, luego de ser expulsada de un vuelo en Las Vegas

A través de las redes sociales se ha viralizado un video en el que se puede ver cómo expulsan a una pareja de un vuelo en Estados Unidos, sin embargo, antes de irse la chica aprovecha para enviar un mensaje a todas las personas abordo, descargando toda su furia y deseándoles la muerte.

Pues bien, el motivo por el que la pareja habría sido expulsada del vuelo de la compañía Spirit Airlines todavía no ha sido revelado por las partes involucradas, pero la escena, que quedó grabada y está siendo difundida en redes sociales, sí ha llamado la atención entre los internautas y la comunidad en general, ya que los deseos de la mujer fueron abucheados por los pasajeros.

La pareja salió del avión escoltada por la tripulación. - Foto: Tik Tok: @yutaka021

Según indicó el usuario que compartió el video, este hecho habría tenido lugar en el aeropuerto Internacional Harry Reid, ubicado en Las Vegas, Nevada, mismo que antes se conocía como aeropuerto McCarran.

En las imágenes, que han sido virales, se muestra como la pareja está saliendo escoltada por la tripulación del avión y, mientras van pasando, un “molesto pasajero” la abuchea, lo que hace que la mujer pierda el control y le grite a todas las personas a bordo: “boo, perra. Si estuvieras en mi lugar harías lo mismo”, y continúa su camino.

Sin embargo, justo antes de salir por completo del avión la joven involucrada concluye gritando: “¡espero que todos se estrellen y mueran!”, lo que colmó la paciencia hasta del piloto, quien salió detrás de la pareja. El resto de pasajeros habrían quedado atónitos contra las amenazas de la mujer.

Además del mal tiempo en el avión, el usuario que compartió el video denunció que tras la salida de la mujer, el vuelo tuvo un retraso significativo para su inicio.

“Tendrá el piloto la potestad de vetar a una persona de por vida de viajar en la compañía para la que trabaja?... sería un buen castigo”. “¡Después de lo que dijo al final, yo me bajo! ¡Que la aerolínea se llama SPIRIT!”. “El piloto salió para decirle a seguridad: ‘¡está castigada de por vida!’”. “Soy demasiado supersticioso para quedarme en ese avión. Después de lo que ella dijo, habría bajado y tomado el próximo vuelo”. “A todos se les recordó su espíritu volador”, son algunos de los comentarios de los usuarios.

Reacción desproporcionada de una mujer en un restaurante

En redes sociales se ve de todo y, en esta ocasión, una mujer fue la protagonista de un video que ya es viral en la plataforma TikTok. Las imágenes muestran cómo la mujer llegó hasta la barra para ‘poner el grito en el cielo’ y exigir que completaran su pedido.

Según anota el usuario que publicó el video (@cristiangomez929), los hechos habrían ocurrido en el restaurante Andrés Carne de Res, en el municipio de Chía. No obstante, no precisa la fecha exacta.

La mujer perdió el control porque no le llevaron sus papas y protagonizó una escena bastante particular. - Foto: Capturas de pantalla TikTok @cristiangomez929

“¡Seguridad!”, se escucha a alguien gritar en la parte inicial del video. En ese momento, un miembro de staff de seguridad del restaurante ya estaba en el lugar, mientras la mujer se desataba contra los empleados.

“Me da mis papas. Yo no me estoy robando nada. Me está diciendo que yo no pedí unas papas. Me las da, me las da”, fueron las palabras con las que la mujer, bastante molesta, se despachó contra los meseros del restaurante.

Su desesperación fue tal que la mujer, pese a estar rodeada por la seguridad del lugar, siguió reclamando que no le querían dar sus papas, al mismo tiempo que desordenaba las servilletas que estaban en la barra.

Hasta el momento, el video acumula más de 807.000 reproducciones y ha recibido miles de interacciones, entre las que destacan divertidos comentarios escritos por los cibernautas.

Sin que la pena fuera un obstáculo, la mujer exigió airadamente que le dieran sus papas. - Foto: Captura de pantalla TikTok @cristiangomez929

“Han de estar bien buenas”. “Claramente (dijo Shakira) uno no aprueba el comportamiento de la señora, pero, la verdad, a veces lo atienden a uno como si fuera gratis”. “Yo a las 12:31, si no he almorzado”. “Apoyo 100 %, cómo es posible que no le dan las papas xd”. “Pero unas papas en Andrés cuánto valen?, ¿cómo 100 mil pesos?”. “No la juzgo, porque cuando me da hambre o me quitan una papita puedo ser yo”. “Las papitas son sagradas”. “Uno con hambre es capaz de todo”, dicen algunos de los comentarios en la publicación hecha en TikTok.

“Yo sé que, de pronto, se salió un poco de control, pero es que esas papas no debieron ser muy baratas para que no se las den. Yo las pediría”, anotó otro usuario.