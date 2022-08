Visa a Estados Unidos: el paso a paso para saber si esta fue aprobada

Presentar una carta de invitación garantiza la expedición de la visa: el hecho de tener una carta realmente no garantiza que esta sea aprobada, debido a que es incierto saber si el oficial del consulado solicitará o la revisará, por lo que se podría tener a la mano, pero puede que sea o no solicitada, como puede que se requiera, aunque la visa no sea aprobada.