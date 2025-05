La democracia vale más que un tamal

El pasado 1 de mayo fue un excelente termómetro para valorar el futuro político del país; fue una clara demostración de que el elector colombiano está hastiado de la corrupción, del engaño, de las falsas promesas, del lenguaje agresivo, de las permanentes amenazas del ejecutivo si no se cumplen sus caprichos ideológicos, así como está cansado de observar las presiones sobre las Cortes, los improperios contra el Legislativo y la falta de resultados frente a las investigaciones que involucran tanto al candidato a la Presidencia, como a varios de sus más allegados alfiles y familiares.

Se observa que en la capital salieron a marchar particularmente los integrantes de la minga indígena que bloquearon vías, secuestraron empleados de la DNP y destruyeron las instalaciones de la Universidad Nacional, personajes traídos a la capital para amedrentar al Congreso y tomando palabras del papa Francisco, “…es parte de la utilización de los pobres al servicio de intereses políticos y personales”; también estuvieron presentes miembros de algunos sindicatos de izquierda que no querían perder el puesto, al igual que algunos seguidores del discurso populista que siembra odio de clases y rechaza la institucionalidad.

Pero el presidente continúa amenazando que utilizará las calles en caso de que el Legislativo no apruebe las propuestas de su proyecto político de izquierda. Se le olvida que el Congreso es elegido por el pueblo y, por tanto, lo representa; el Ejecutivo no puede suplantar al Legislativo, pues esto solo es posible ante una tiranía.

La campaña política para las elecciones del 2026 está en marcha y la izquierda está haciendo lo imposible para mantenerse en el poder empleando todas las artimañas; el presidente no quiere dejar el solio de Bolívar (me refiero al del Libertador, no a la silla del ‘bachiller’ Bolívar que apoya el caos y la destrucción que genera la ‘primera línea’ y ahora está en la fila de los precandidatos).