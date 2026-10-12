La seguridad no da espera

Dicen que la paz total de Gustavo Petro fracasó. Discrepo. Una política fracasa cuando no alcanza sus resultados, y esta los alcanzó con creces, solo que no para los colombianos de bien. Durante cuatro años, guerrillas, disidencias y carteles recibieron del Estado lo único que no podían comprarse, tiempo. Lo invirtieron bien.

Engordaron sus rentas con la coca, la extracción ilegal de minerales, el microtráfico, el secuestro y la extorsión. Tampoco se olvidó de los que estaban presos. A unos los subió a una tarima en La Alpujarra, al lado del presidente de la República. A otros les dejó convertir la cárcel de Itagüí en un club social con parranda vallenata y Nelson Velásquez de invitado. Mientras tanto, la Defensoría del Pueblo contaba municipios con presencia de grupos armados ilegales hasta llegar a 809, casi tres de cada cuatro en el país. Esa es la cifra de una paz que funcionó. Para ellos.

Antioquia lamentablemente ha sido víctima de la inseguridad que profundizó el gobierno Petro. Durante 2025 se revirtió la tendencia a la baja en el homicidio en el departamento, pasando de 1.684 homicidios en 2024 a 1.712 en 2025. Con corte a 31 de agosto del 2026 se registraron 1.181 homicidios en el departamento. Se estima que en el 2024, Antioquia alcanzó entre las 21.000 y 23.000 hectáreas de coca sembradas. En 2025, se detectaron en Antioquia 24.282 hectáreas de explotación ilícita de oro. De igual manera, se evidencia una convergencia con la presencia de cultivos de coca.

En la mayoría de los municipios en los que se registró extracción ilícita de minerales se registraron cultivos de coca, de los 51 municipios del departamento que tienen cultivos de coca en 25 concurre la extracción ilícita. Al 31 de agosto de 2026 en Antioquia se reportaron 1.181 homicidios, de los cuales el 18 % ocurrieron en el suroeste.

Una de las subregiones que más preocupan por el deterioro de la seguridad es el suroeste, que se ha caracterizado por ser remanso de paz desde el gobierno del presidente Uribe. La tasa de homicidios estimada en 2025 fue de 76,8 por 100.000 habitantes, tres veces el promedio nacional. Andes: 67 homicidios en 2025 alcanzando un máximo histórico en los últimos cien años. Los corregimientos Santa Inés, Santa Rita y Buenos Aires son focos de la guerra entre el Clan del Golfo y La Terraza. Según datos del MinDefensa con corte al 31 de agosto, el municipio registró 32 homicidios de los 216 de la subregión.

Según informes de prensa al 8 de octubre se habrían presentado 258 muertes violentas en el Suroeste, de las cuales 47 en Andes. En los cuatro años del petrismo se registraron 1.032 homicidios en los 23 municipios de la región.

Afortunadamente el Gobierno del Presidente Abelardo De La Espriella ha retomado la seguridad nacional con estrategia, planeación y acción en el territorio nacional. El pasado viernes se realizó audiencia pública convocada por la representante a la Cámara Ana Ligia Mora en el municipio de Andes Antioquia con la viceministra Claudia Carrasquilla; el general Carlos Caicedo, de la VII división del Ejército; el general Yesid Bello, de la Región VI de la Policía; alcaldes; congresistas; concejales; líderes; diputados y medios de comunicación. Fue un espacio que muy importante de respaldo para la región, en el que se debatió situación actual y propuestas urgentes para buscar recuperar el orden público en los municipios, más aún que se está en plena cosecha cafetera.

Entre las propuestas que más llamaron la atención fue la solicitud de militarizar algunos municipios del suroeste, la destrucción de la maquinaria utilizada para extracción ilícita de minerales entre el corregimiento de Bolombolo (Venecia) y La Pintada, y el aumento del pie de fuerza. Además de solicitar la implementación de un plan piloto de seguridad liderado por la Fuerza Pública en los 23 municipios de la región.

La paz no se construye dialogando con terroristas sino sometiéndolos a las reglas del Estado. Con Abelardo logramos la seguridad es para los colombianos no para los bandidos como ocurría con Petro.