Al candidato presidencial Roy Barreras no le salió bien el ejercicio de postular a cuatro mujeres como posibles fórmulas vicepresidenciales. Lo hizo a través de sus redes sociales, buscando que sus seguidores votaran y escogieran la de sus preferencias.

“En el caso de que Gustavo Petro no pueda ser mi vicepresidente, quiero proponer estos cuatro nombres de mujeres progresistas. Me gustaría que alguna de ellas fuera mi fórmula vicepresidencial. Ustedes, el pueblo colombiano, decide”, escribió Barreras.

No obstante, dos de las candidatas que al candidato presidencial le hubiera gustado que lo acompañen, le respondieron “no”. Y manifestaron públicamente que fueron sorprendidas con la propuesta. Es decir, no fue un tema que se hablara anticipadamente.

Roy Barreras quiere ser el sucesor de su jefe Petro. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Una de ellas fue la periodista María Jimena Duzán. “El periodismo es lo que me inspira y me motiva a seguir construyendo una democracia más justa y un mejor país”, dijo. Y habló de la necesidad de un periodismo independiente y escrutador del poder. Por esta convicción profunda, añadió, “debo declinar tu sorpresiva oferta, Roy Barreras”.

Daniel Quintero y Roy Barreras. Foto: Semana

Igual ocurrió con la periodista Patricia Lara, quien aprovechó sus redes sociales para rechazar la propuesta del candidato presidencial.

“Agradezco su oferta, apreciado Roy Barreras, pero no puedo aceptarla”, respondió Lara.

El candidato presidencial no tuvo otra alternativa que agradecer el gesto de Lara.

“Ante la afortunada relevancia de mujeres impecables y de un compromiso absoluto con Colombia como tú, decidí preguntarles a los colombianos para ayudarme a tomar esa importante decisión antes de atreverme a ofrecer semejante responsabilidad”, afirmó el candidato.

Adelina Covo y Roy Barreras. Foto: FOTO1: SEMANA/FOTO2: SEMANA.

Quienes no han respondido a la propuesta son las dos mujeres políticas.

Una de ellas, la senadora de la Colombia Humana, Gloria Flórez, una política cercana al presidente Gustavo Petro, quien abiertamente hace campaña en favor de Iván Cepeda, el candidato presidencial del Pacto Histórico.

Si Flórez acepta, Roy Barreras podría conseguir con ella el voto de la izquierda radical y el petrismo que hoy marcó distancia de su candidatura.

La segunda candidata vicepresidencial que expone Barreras es Adelina Covo, una política colombiana, suegra del ministro del Interior, Armando Benedetti, y cercana al presidente Petro.

Covo, quien hace parte del Pacto Histórico, fue la primera en desobedecer a su coalición y anunciar abiertamente que votaría en la consulta del Frente por la Vida, celebrada este 8 de marzo, por Roy Barreras.

Se desconoce si la votación en redes sociales sea determinante, pero más allá de los nombres que ventiló el candidato, Barreras tendrá que primero medirse en las urnas el próximo 8 de marzo y ganarle al exalcalde Daniel Quintero la consulta del Frente por la Vida.

Luego, tendrá que buscar acercamientos con la izquierda. O acordar un mecanismo que les permita llegar unidos a la primera vuelta presidencial. Él ha dicho varias veces que quien gane la izquierda, la centroizquierda y el centro puede ganar la Presidencia, como ocurrió con Gustavo Petro en 2022.