Adelina Guerrero, esposa de Benedetti, se despacha contra la prensa del interior: “No juzgan nunca por idoneidad. Lamentable”

La historia de la llegada de Jaime Berdugo al Ministerio del Interior: “No me lo impuso Euclides Torres”

Berdugo fue el gerente general de la Unión Temporal Energiza, grupo que fue beneficiado con un contrato de más de 95.000 millones de pesos en el Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (Fenoge), ligado al clan barranquillero.

Benedetti, sin embargo, asegura que lo conoce hace varios años y que considera que es una persona brillante. “Es un tipo ultrasuperinteligente. Yo soy bueno en lo que hago, pero él tiene un coeficiente intelectual muchísimo más alto que el promedio... No me lo impuso el clan Torres”, dijo el ministro a SEMANA. “Aquí lo perverso es que no permiten que quien está en lo privado salte a lo público. Es un señor de origen humilde, que es ultrasuperinteligente. Sabe de todo”, agregó.