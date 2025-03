La historia de la llegada de Jaime Berdugo al Ministerio del Interior: “No me lo impuso Euclides Torres”

Desde el 4 de julio de 2024, el ahora viceministro fue el gerente general de la Unión Temporal Energiza, grupo que fue beneficiado con un contrato de más de 95.000 millones de pesos en el Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (Fenoge), ligado al clan barranquillero liderado por Torres.

“Comenzó a trabajar conmigo en 2005, fue mi secretario privado cuando fui presidente del Congreso de la República en 2010. Lo conozco hace 20 años. El último cargo que tuvo no define la historia que tiene conmigo”, dijo el ministro.

Y agregó: “Si fuera de Bogotá, tuviera los apellidos Pombo Caldas, frecuentara el club y hubiera trabajado con Luis Carlos Sarmiento Angulo, no importaría su anterior trabajo. Se habla de su nombramiento porque es de Sabanalarga, Atlántico”.

Benedetti aseguró que fue él quien lo designó, sin ningún tipo de recomendación detrás: “No me lo impuso Euclides Torres”.

“Es un tipo ultrasuperinteligente. Yo soy bueno en lo que hago, pero él tiene un coeficiente intelectual muchísimo más alto que el promedio. Insisto, si estuviera trabajando con Luis Carlos Sarmiento sería un berraco. Como es de Sabanalarga, entonces no importa la inteligencia”, dijo.

“Trabajó en mi primera campaña al Senado, en 2006. Él está ahí porque es inteligente y porque sabe de todo. No porque sepa de política”, agregó.

Y respondió a las críticas: “Aquí lo perverso es que no permiten que quien está en lo privado salte a lo público. Es un señor de origen humilde, que es ultrasuperinteligente. Sabe de todo”.

Nicolás Petro narró en su momento que cuando Armando Benedetti decía que él conseguía la plata, “yo, en primera instancia, pensé que era él quien financiaría el evento y ahí supe que quien realmente iba a pagar el evento se llama Euclides Torres”. En el reporte de Cuentas Claras del Pacto Histórico no aparecen registrados los aportes de Torres. En el caso particular de ese evento en Barranquilla, se explica que para ese entonces la campaña no había empezado oficialmente.