Suscribirse

Política

¿Aeronave colombiana con cocaína violó espacio aéreo venezolano? Presidente Gustavo Petro lanzó hipótesis

En el vecino país se encendieron las alarmas sobre ese hecho.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
12 de noviembre de 2025, 11:41 p. m.
Nicolás Maduro, Gustavo Petro, mapa de Colombia y Venezuela
Nicolás Maduro, Gustavo Petro, mapa de Colombia y Venezuela | Foto: SEMANA

El presidente Gustavo Petro habló sobre el caso que encendió las alarmas de Venezuela, pues, según las autoridades del vecino país, una aeronave habría violado su espacio aéreo.

En un mensaje que publicó el mandatario en su cuenta de X, mencionó que la aeronave estaba, al parecer, cargada con cocaína y aseguró que supuestamente provenía de Colombia.

Contexto: ‘Tarimazo’ de Gustavo Petro en Medellín le pasa factura: abren investigación al presidente en la Comisión de Acusación

Además, señaló el jefe de Estado que está a la espera de los informes oficiales que le entregue el señalado régimen de Nicolás Maduro frente al caso en mención.

“Esta nave detectada en Apure, al parecer cargada de cocaína, tuvo que venir de Colombia. ¿Desde qué lugar arrancó?”, dijo Petro.

El presidente, Gustavo Petro, el 8 de noviembre de 2025 en Santa Marta (Colombia)
Gustavo Petro | Foto: Juan Diego Cano - Presidencia de Colombia

Además, indicó que: “Sabemos que bajó en Apure, y fue detenida allí por la fuerza pública de Venezuela”.

Debemos esperar información venezolana para saber el origen, que sería detectable por satélites norteamericanos; pero, por extraña razón, nunca llega información del origen de estas aeronaves. Se sabe que despegan de Apure, pero no de dónde llegan”, insistió Petro.

Según las primeras informaciones reveladas sobre el caso de la presunta violación del espacio aéreo venezolano, y de acuerdo con el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la aeronave fue interceptada.

Se expresó de acuerdo con las investigaciones que era una “aeronave tipo C-210, de colores blanco y azul”.

Por otro lado, Petro ha criticado abiertamente las operaciones militares de Estados Unidos en el mar Caribe, que se han enfocado en atacar las estructuras de tráfico de drogas.

Gustavo Petro y Nicolás Maduro
Gustavo Petro y Nicolás Maduro | Foto: Presidencia / Getty Images

Incluso, hace varias semanas, el mandatario aseguró que “no existe” el denominado Cartel de los Soles, principal argumento de Estados Unidos contra Nicolás Maduro para demostrar presuntos vínculos con el narcotráfico.

El Cartel de los Soles no existe, es la excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen”, expresó Petro en una publicación del pasado 25 de agosto.

Sumado a ello, Petro anotó en esa oportunidad: “El paso de cocaína colombiana por Venezuela lo controla la Junta del Narcotráfico y sus capos viven en Europa y Oriente Medio”.

Contexto: Embajada de Estados Unidos toma drástica decisión contra las disidencias de las Farc y ofrece millonaria recompensa

“Le propuse a EE. UU. y Venezuela que juntos destruyamos ese cartel. Es coordinar y no someter. El problema político de Venezuela se resuelve entre los venezolanos mismos y hablando y con más democracia. Una Venezuela descarbonizada debe ser el propósito: la Gran Colombia, potencia mundial de la vida y pilar esencial de la unidad latinoamericana y de la paz”, puntualizó el jefe de Estado.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Walter Mercado destapó los números para hacerse rico el 13 de noviembre: estas serían las cifras ganadoras

2. Claudia Bahamón fue condecorada en el Congreso de la República: “Lo recibo como un compromiso”

3. Hija de Felipe Arias se enfureció por millonario y polémico robo en Bogotá: “Me da rabia”

4. ¿Se reanudan los vuelos en EE. UU.? Esto es lo que pasará con los viajes durante el feriado de Acción de Gracias

5. El obstáculo para que James Rodríguez llegue a Flamengo: esta es la extensa lista de equipos que lo quieren fichar

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo PetroaeronaveVenezuela

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.