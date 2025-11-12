Embajada de Estados Unidos toma drástica decisión contra las disidencias de las Farc y ofrece millonaria recompensa

A través de sus canales oficiales y sus cuentas en redes sociales, la Embajada de Estados Unidos en Colombia anunció que ofrece recompensas de hasta 5 millones de dólares por información sobre los responsables del atentado contra un helicóptero estadounidense alcanzado por un proyectil de las disidencias de las Farc el pasado 21 de agosto.

“El 21 de agosto de 2025, un artefacto explosivo improvisado fue lanzado contra un helicóptero de tipo UH-60 Black Hawk perteneciente a EE. UU., el cual cargaba miembros de la Policía Nacional de Colombia, quienes realizaban un operativo de erradicación de hojas de coca en la región colombiana del Bajo Cauca”, dice el texto.

¿Tiene información sobre el atentado del 21 de agosto vinculado al frente 36 del EMBF, de las disidencias de las FARC-EP?



Su ayuda puede llevar a los responsables ante la justicia y usted puede ser elegible para recompensa y reubicación. pic.twitter.com/fR3GPIcUiA — US Embassy Bogota (@USEmbassyBogota) November 12, 2025

La sede diplomática estadounidense reseña que la explosión terminó con el asesinato de 13 oficiales de la Policía Nacional de Colombia, la herida de otros cuatro oficiales y la destrucción del helicóptero. “Una facción disidente del grupo terrorista las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército Popular (Farc-EP) se responsabilizó por el atentado”, relata.

“Si tiene información sobre los responsables del atentado, contáctenos mediante Signal, Telegram y WhatsApp, o mediante nuestra línea de informes basada en Tor, indicadas a continuación. Su informe puede hacerle elegible por una recompensa y reubicación”, dice el comunicado de la embajada, que deja como número el +1-202-925-0090.

Despiden a patrullero barranquillero asesinado en Amalfi, Antioquia. | Foto: Suministrada a SEMANA.

Así fue el atentado contra el helicóptero

El jueves 21 de agosto de 2025, un helicóptero de la Policía Nacional de Colombia fue derribado en la vereda Los Toros, jurisdicción del municipio de Amalfi, en el nordeste de Antioquia, mientras participaba en una operación de erradicación de cultivos ilícitos.

El ataque dejó inicialmente 12 policías muertos, pero posteriormente se confirmó que la cifra aumentó a 13 tras el fallecimiento de un capitán que había resultado gravemente herido.

Las primeras investigaciones atribuyeron el atentado al Frente 36 de las disidencias de las Farc, al mando del alias Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá.

Según versiones oficiales, el helicóptero habría sido impactado por un artefacto explosivo preparado previamente en el área de aterrizaje para impactar contra la aeronave norteamericana con los policías a bordo.

El atentado fue considerado uno de los más graves contra la fuerza pública en los últimos años.